İstanbul 2. Amatör Futbol Ligi'nde maç sonuçları

İstanbul 2. Amatör Ligi'nde son haftalar

2. AMATÖR LİG

Haydarpaşa Demir ligin tamamlanmasına 1 hafta kala deplasmanda oynadığı maçtan 1 puan kazanmayı başardı. Haftayı maç yapmadan geçen Erenköy Gençlik de ligde başarılı bir performans sergiliyor. Kozyatağı ligde bu hafta kaybetse de ligde 5. Sıradaki yerini korudu.

14. grupta

Haydarpaşa Demir bu hafta Kavakpınar ile deplasmanda oynadı. Maç 3-3 tamamlandı. Erenköy Gençlik ise haftayı maç yapmadan geçti.

Haydarpaşa Demir ligde 3. Sırada yer alıyor. 32 puana sahip olan Haydarpaşa Demir’in ikinci sıradaki rakibi Kartal Yunusspor ile arasında 3 puan fark var.

Erenköy Gençlik ise 19 puanla 5. Sırada yer alıyor.

Haydarpaşa Demir ligin son haftasında 4. Sırada yer alan Pendik Doğan ile karşılaşacak.

Erenköy Gençlik ise birinci sıradaki İstanbul Ağrı Spor ile karşılaşacak.

15. grupta

Kozyatağı 17. Hafta maçında deplasmanda Pendik Esenyalı ile karşılaştı. Bol gollü geçen maçı 4-3 Pendik Esenyalı kazandı.

Kozyatağı 28 puanla 5. Sırada yer alırken 4. Sıradaki rakibi Ataşehirgücü ile arasında 3 puan fark bulunuyor. Pendik Esenyalı ise 42 puanla birinci sırada.

Kozyatağı ligin son haftasında 7. Sıradaki Kirazlıtepe ile karşılaşacak.

16. grupta

Feneryolu 17. Haftada Tokatköy deplasmanındaydı. Feneryolu deplasmandan 10-0 mağlup döndü.

Feneryolu ligin son haftasında Çekmeköy Çarşı ile karşılaşacak.

Erenköy Acar ise Şile deplasmanındaydı. Erenköy Acar ligin güçlü ekiplerinden Şile karşısında 8-2 mağlup oldu.

Erenköy Acar ligin son haftasında Rivaspor ile karşılaşacak.

18. grupta

Hasanpaşa ligin son haftasında Dnz. İşletmeleri ile karşılaştı. Hasanpaşa maçı 3-0 hükmen kaybetti. Hasanpaşa ligi 12 puanla 9. Sırada tamamladı.