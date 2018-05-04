“İnsanlar ZUMBA’yı çok sevdi”

Son zamanların en popüler danslarından “zumba”yı, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken zumba eğitmeni Gamze Acat’tan dinledik

Zumba yapmak son yılların en gözde aktivitesi oldu. Hem dansı hem de sporu içinde barındıran Zumba, sporu keyifli hale getirerek dansla form tutmayı sağlıyor. Samba, Rumba, Salsa,Bachata, Merengue, Çaça gibi bir çok Latin dansının harmanlanmasıyla oluşan Zumba’yı , sosyal medyada dans ile ilgili yaptığı paylaşımlarla binlerce takipçiye ulaşan zumba eğitmeni Gamze Acat’tan dinledik.

“FİTNESS EGZERSİZLERİ BARINDIRIYOR”

Kendinizden bahseder misiniz?

27 yaşındayım. İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunuyum. Şu anda Zumba, pilates, fonksiyonel egzersizler ve antigravity fitness üzerine eğitmenlik yapıyorum.

Dans ile nasıl tanıştınız?

Müzikle hep iç içe büyüdüm ama dans ile bir türlü yıldızımız barışamamıştı. Sadece break dans ve hiphop danslarına büyük hayranlığım vardı ama hiçbir zaman yapabileceğime inanmadım maalesef. Okulda Step Aerobik dersini seçerek kendime bir şans vermek istedim. Başarılı olunca hocalarımdan tavsiyeler aldım. Sonrasında bir fitness festivalinde Zumba ile karşılaştım. İnsanların birliği, coşkusu, enerjisi ve tutkuları beni çok etkiledi. O günden sonra bu alanda da kendime şans verdim ve hemen araştırma yaparak eğitime katıldım. Zumba’dan sonra dans ile iç içe kaldım çünkü içerisinde fitness egzersizleri barındırıyor. Bu da beni en çok çeken şey oldu.

“EĞLENEREK FİTLEŞİYORUZ”

Zumba son zamanlarda oldukça popüler. Sizce bunun sebebi nedir?

Zumba’nın içeriğinde müzik, dans, fitness egzersizleri ve tabii enerji var. İnsanların ise en çok ihtiyacı bir şekilde deşarj olarak negatif enerjilerini atıp, pozitif enerjiyi depolamak. Sporun pozitif etkisini anlatmakla bitiremem zaten. Bir de buna ek olarak grup enerjisi, insanların bir araya gelip sosyalleşmesi, müziğin verdiği o mutluluk ve tabii vücudumuzun ona ayak uydurup bizi birçok şeye karşı motive etmesi var. Bir de egzersiz yönünü ele alırsak, Zumba bir kardiyo dersidir. Genellikle yağ oranını azaltmak ya da kişinin ihtiyacına göre dengelemek amacıyla yapılır. Derslerimize düzenli gelen üyeler buna destek olarak temiz ve dengeli beslenmeyi sağlayabilirlerse gerçekten çok güzel sonuçlar alıyoruz. Tabii bu kadar çok eğlenip aynı zamanda da güzel sonuçlar alınca insanlar tarafından çok tutuldu.

Müzik açıp kendinizi kaptırdığınızda hissettiğiniz şeyleri biraz açıklar mısınız?

O anda hissedileni anlatmak gerçekten zor. Klasik olacak belki ama uygulayıp, hissedip, yaşamak lazım. Nietzsche’nin söylediği gibi “Müziğin sesini duymayanlar, dans edenleri deli sanırlar.” Bu gerçekten de böyle. Hissetmek lazım, enerjiyi müzik ve danstan alıp karşıya geçirmek lazım. Hissettiğim şey şu anda hayalimde canlanan coşkuyla akan şelale oldu. Hem huzur veriyor, hem özgür hissettiriyor.

“ÖZGÜVENİ ARTTIRIYOR”

Dansın insanlar üzerinde fiziksel ve psikolojik etkileri nasıl oluyor?

Herkeste aynı etkileri almıyoruz çünkü fiziksel etki tamamen kişinin ihtiyacına yönelik düzenleniyor. Genel olarak buraya düzenli gelen insanlar daha fitleştiği gibi bedensel gücü artıyor. Psikolojik olarak kişi kendini ifade edebildiği bir yönteme daha sahip oluyor. Ayrıca kişinin fitleşmesi ve güçlenmesi özgüvenini yükseltiyor. Sporun ve dansın serotonin salgılarını etkilediği bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey. Mutluluk hormonu salgıladığımız kesin çünkü sürekli gülümsüyoruz.

Hangi yaş grupları Zumba’ya daha çok ilgi gösteriyor?

Her yaş grubu için Zumba çeşidi var fakat spor salonlarında en çok klasik Zumba var. Kendi üyelerimi düşünecek olursam gerçekten her yaştan üyem oldu. Ama genel olarak 19-45 arası yoğunlukta.

Neden Zumba’yı daha çok kadınlar tercih ediyor?

Aslında bu birazcık yanlış yönlendirme ve maalesef ki ülkemizin ‘erkek adam dans etmez’ mantığı ile oluşan negatif bir durum. Umarım bu röportaj biraz olsun yerine ulaşır ve insanlar arasında yayılır. Bunu gören her erkek okuyucumuz bir defa kendine şans versin ve Zumba dersini denesin. İçerisinde bulunan fitness egzersizlerinin bilincinde olsun ve dersi öyle bitirmeye çalışsın. Sonrasında bana teşekkür edecek.

Gelecek dönem projelerinizden bahseder misiniz?

Şu anda havuzda Zumba üzerine yoğunlaşmış durumdayım. Dönemsel olarak çocuklarla ilgili gelen projelerde de yer alıyorum. Büyük, küçük, genç, yaşlı. Herkesle iç içe olabilmek ve onların hayatlarına dokunabilmek inanılmaz güzel bir duygu.