İki kadın, bir “SES”

İki kadın basketbolun ‘SES’i oldu. Ezgi Kırılmaz ve Serra Yıldızlı, Kadıköy’de eski kadın basketbolcularla ilk defa basketbol oynayan kadınları bir araya getirerek 6 kadın takımı ortaya çıkarmayı başardı

Basketbol SES Yetişkin Kadın Takımlarıyla 17-53 yaş arası tüm meslek gruplarından basketbol oynamak isteyen kadınları bir araya getiren Ezgi Kırılmaz ve Serra Yıldızlı ile şimdiye kadar yaptıklarını ve hedeflerini konuştuk.

Kadın basketbol takımları kurmak nereden aklınıza geldi? Bu işe nasıl girdiniz?

Biz iki eski takım arkadaşı, iki kadın coach, akademik ve iş hayatlarımız dışında keyifle basketbol oynayabileceğimiz bir platform bulamayınca böyle bir takım kurmaya karar verdik. Daha önce basketbol oynamış, özlemiş veya basketbol oynama fırsatını hiç bulamamış tüm kadınları aynı çatı altında topladık. Amatör ruhluyuz ama işimizi profesyonelce devam ettiriyoruz. Ortak çatı altında, ortak bir dil ile kadınların basketbola doyacakları bir sistem oluşturduk. İsteyen haftada bir gün, isteyen haftada iki gün antrenman yaparak iş, okul ve özel hayatlarından çalmadan bir takımda yer alma duygusunu tadabiliyor.

“Basketbol SES”in nasıl bir çalışma sistemi var?

Basketbol SES adı altında 6 ayrı takım olarak hem birbiriyle kıyasıya mücadele eden hem de birbiriyle arkadaş, dost, kız kardeş olmuş kadınlardan bahsediyoruz. Biz onlara sadece nasıl beraber daha keyifle basketbol oynayabilirler onu öğretiyoruz ama onlar bize hayatı öğretiyorlar. 17-53 yaş aralığında, tüm meslek gruplarından gelen, farklı farklı hikâyeleri olan bu müthiş kadınlarla birlikte olmaktan çok mutluyuz. Biz iki kadın coach olarak kurucusu olsak bile, liderlik üstlensek bile bu aile bizlerle olan tüm kadınlarla beraber büyüdü. Oyuncularımız Basketbol SES'i en az bizim kadar sahipleniyorlar. Bu çok önemli bir şey. Bir kadını da aramıza aldığımızda hepimiz mutlu oluyoruz. Basketbolu çok seviyoruz, bu çok sevdiğimiz oyunu paylaşmayı ise daha da çok seviyoruz. Spor salonlarında tek başına spor yapmaktan sıkılan, hayatına basketbolu eklemek, rutinine renk katmak isteyen, daha önce basketbol oynamış veya hiç oynamamış, 18 yaşından 50 yaşına kadar tüm kadınları aramıza bekliyoruz.

“BASKETBOL HER YAŞTA OYNANABİLİR”

Nasıl bir hedefiniz var?

Basketbol SES, çocukluktan yetişkinliğe, hayatımız için her daim üç temel hedefimiz olan, sağlık, eğitim ve spor üçlüsünü basketbol çatısı altında birleştirmeyi hedefleyen oluşumdur. Hedefimiz, özellikle basketbol gibi keyifli bir takım sporunun kadınlar için hayat boyu sürdürülebilir olduğunu göstermek. Bizim coachlar olarak hedefimiz ise bu spor organizasyonunda kadınların düzenli, sürekli, sağlıkla ve keyifle basketbol oynamaya devam etmesini sağlamaktır.

Kadın basketbolcu olmak zor mu?

Hayır. Bizim en büyük sıkıntımız insanların yaşa takılmış olmaları. Basketbol her yaşta oynanan bir spor dalıdır. Tıpkı diğer sporlar gibi... Yetişkin kadınlara sanki pilates, yoga, yüzme ve voleybol dışında spor branşları yapamaz gibi bakılması gerçekten üzücü. Kadınlar da istediği sporu istediği yaşta yapabilir.

“SPORUN CİNSİYETİ YOK”

Basketbol erkek sporu mudur?

Tabii ki hayır. Malesef basketbol oyuncusu dendiğinde ilk akla gelen erkek oyuncular oluyor. Sanki basketbol erkek sporuymuş gibi algılanıyor. Hatta küçük yaştan itibaren kız çocukları tercihen voleybola yönlendiriliyor. Yukarıda belirttiğimiz gibi hiçbir spor bir cinsiyete özgü olamaz, olmamalı. Kadınlar çok güçlüdür, beceriklidir, her sporu yapabilirler, bunun tartışması dahi olmamalı.

Basketbol antrenmanlarınıza herkes katılabilir mi?

Basketbol takımlarımıza 18 yaş üstü sağlık problemi olmayan her yetişkin kadın katılabilir. İzleyici olarak ise biraz ayrımcılık var diyebiliriz. Antrenmanlarımıza erkek seyirci kabul etmiyoruz, hem daha rahat olmak adına hem de kadınlara özel bir alanımız olsun istiyoruz. Tabi ki hazırlık ve resmi maçlarımıza isteyen herkesi davet ediyoruz.

Profesyonel basketbol için yaş sınırı nedir?

Böyle resmi bir yaş sınırı olmamak ile beraber genel olarak oyuncunun kendisine nasıl baktığıyla ve sağlık durumuyla ilgili olarak 35-40 yaş aralığında profesyonel basketbol hayatı sonlanır. Bizimle basketbol oynamak için yaşınızın pek de önemi yoktur, sağlık problemleriniz olmadığı sürece basketbol oynamaya devam edebilirsiniz. Eski sakatlıklarınız, belki hareketsizlikten kaynaklanan sorunlarınız olabilir, bunların da çözülmesi tedavi sonrası spora devam edilmesi doktorlar tarafından da önerilmektedir. Bizimle beraber olmak için fizik tedaviye başlayıp güçlendirme yapan, sağlık problemi yaratan kilo özelliği varsa, az ya da çok, bununla ilgili harekete geçen birçok kadın oldu. Kadınları sağlıklı olma konusunda da motive ettiğimizi düşünüyoruz.

5 TAKIM KADIKÖY’DE

Basketbol SES çatısı altında 6 takım var, bunlardan 5 tanesi Kadıköy’de çalışmalarına devam ediyor. Takımların isimleri şu şekilde:

Basketbol SES Atlas

Basketbol SES Mavi

Basketbol SES Orion

Basketbol SES Vega

Basketbol SES Sarı

Basketbol SES Beykoz

İLK VE TEK ÖZEL LİG OCAK 2018’DE

Türkiye’de sadece yetişkin kadınlara yönelik ilk ve tek özel lig de sizin çatınız altından çıktı, 2018 Ocak ve Mayıs arasında oynanacak SES Kadın Ligi hakkında neler söylemek istersiniz?

SES Kadın Ligi, Adı SES olmakla beraber Basketbol SES Takımlarına özel bir lig değildir. Sağlık-Eğitim-Spor temellerini yansıttığımız, profesyonel hakemlerle maçların yönetildiği, amatör ruhlu fakat profesyonelce hazırlanmış ve devam etmesi planlanan bir ligdir. İlklerden olmak önemli olduğu kadar da zordur. Tabii ki en iyi şekilde üstesinden geleceğiz. Yeni bir oluşum olduğu için her daim eksiklikler olacaktır. Bizim için önemli olan, hemcinslerimize layık güzel organizasyonlara imza atmak. Her adımımızın bir öncekinden daha iyi ve daha sağlam olması için çok çalışıyoruz. Bu ligde bu sezon Basketbol SES Takımlarının yanı sıra Dinamo Spor Kulübü ile Allso Academy de yer alacak. Tüm takımlara, tüm kadınlara sağlıklı ve keyifli bir lig diliyoruz.

E-mail: info@basketbolses.com - Whatsapp: 0506-283-24-47