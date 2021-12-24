İBB sporda seferberlik başlattı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentin ‘Spor Master Planı’nı açıkladı. İmamoğlu, “Dünyanın dört bir yanında yapılan bilimsel araştırma sonuçları, kişisel sağlıkta sporun ne denli önemli olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı



İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurumun spor vizyonunu, amaçlarını, stratejik hedeflerini ve projelerini bünyesinde barındıran “Spor Master Planı”nı açıkladı. İmamoğlu, “Spor Ana Planımızı; İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz, iştirak şirketimiz Spor İstanbul ve BİMTAŞ ekiplerinin yoğun mesaileri ile hazırladık” dedi. Geçtiğimiz günlerde 2036 Olimpiyatları için İstanbul’un irade beyanını açıkladıklarını hatırlatan İmamoğlu, “Ve bu heyecanı yürekten hissediyorum. Olimpiyatlara ev sahipliği yapmak, bizim için bir amaç değil; şehrimizde spor kültürünün gelişmesi, kentin spor yapma motivasyonunun artması ve olimpizm değerlerinin gündelik yaşamın bir parçası haline getirilmesi için güçlü bir araç” diye konuştu.

"SPORDA SEFERBERLİK İLAN EDİYORUZ”

Olimpiyatlara aday olan her kentin, olimpiyat kültürünü şehre yaymak için, kapsamlı bir spor master planı hazırlayarak işe başladığını aktaran İmamoğlu, bu kapsamda yapacakları çalışmaları özetledi. “Dünyanın dört bir yanında yapılan bilimsel araştırma sonuçları, kişisel sağlıkta sporun ne denli önemli olduğunu gösteriyor” diyen İmamoğlu, konuyla ilgili İstanbul-Türkiye-Avrupa üçgeninde TV izleme oranından obeziteye, diyabetli insan sayısından düzenli fiziksel aktiviteye katılan insan sayılarını kapsayan karşılaştırmalı örnekler verdi. Bu anlamda İstanbul’un karnesinin zayıf olduğunu belirten İmamoğlu, “İşte bütün bu veriler nedeniyle, İstanbul’un bir spor kenti olması için seferberlik başlatıyoruz. İstanbul’umuzu hep birlikte, herkesin her yerde spor yapabileceği bir kente dönüştüreceğiz. Türkiye’de ilk defa bir kent, spor ana planı hazırlayarak seferberlik ilan ediyor” şeklinde konuştu.

İmamoğlu, çalışmalarında 9 bin 281 kişi ile anket yapıldığını, ileterek amaçlarının yaşam kalitesi yüksek bir İstanbul yaratmak olduğunu sözlerine ekledi.

Projelerinin uzun vadeli olduğunu, bu nedenle çalışmalarına sabırla devam edeceklerini belirten İmamoğlu, “Bu şehrin bütün insanlarının, gerçekten sağlıklı bir bireye dönüşmesini istiyorum. Sağlıklı bireylerin olduğu bir şehir, her konuda dayanıklı bir kent haline dönüşür. Sağlıklı bireylerin olduğu bir şehirde, herkes daha iyi düşünceye, daha pozitif düşünceye sahip olur. Bu da mutlu bir şehir olmamızı sağlar” sözleriyle tamamladı.