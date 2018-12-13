Hollanda’dan madalyayla döndüler

Avrupa Kros Şampiyonası’nda mücadele eden Fenerbahçeli milli atletler şampiyonadan birçok başarıyla döndü

Hollanda’nın Tilburg kentinde 9 Aralık Pazar günü yapılan 25. Avrupa Kros Şampiyonası’nda, Fenerbahçeli dokuz atlet milli forma altında madalya mücadelesi verdi. 38 ülkeden 600’ün üzerinde atletin yarıştığı 25. Avrupa Kros Şampiyonası için son üç sezonda takım halinde Avrupa şampiyonluğu ve Avrupa ikinciliği elde eden Kros Milli Takımı’nda Fenerbahçe’den U20 Erkekler’de Ayetullah Aslanhan, Ahmet Mutlu, Abdullah Özdemir; U20 Kadınlar’da İnci Kalkan, Derya Kunur, Emine Akbingöl; U23 Kadınlar’da Büşra Nur Koku; Büyük Erkekler’de Aras Kaya; Büyük Kadınlar’da Özlem Kaya yer aldı.

KALKAN’DAN BRONZ MADALYA



Hollanda’nın Tilburg kentinde bu yıl 25’incisi düzenlenen Avrupa Kros Şampiyonası’nda milli formayla yarışan Fenerbahçe Atletizm Şubesi sporcusu İnci Kalkan, U20 Kadınlar yarışında elde ettiği 13:48’lik derecesiyle ferdi sıralamada üçüncü olarak bronz madalya kazandı. İtalyan Nadia Battocletti’nin 13:46’yla lider tamamladığı yarışı İsviçreli Delia Sclabas 13:47 ile ikinci tamamladı. U20 Kros Kadın Milli Takımı da 39 puanla 3. sırayı aldı. Takım sıralamasında ise İngiltere lider, Hollanda ise ikinci oldu.

LİDERLİK ALTINLA TAÇLANDI

Milli formayla yarışan Fenerbahçeli atlet Aras Kaya, Büyük Erkekler yarışında elde ettiği 28:56’lık derecesiyle ferdi sıralamada üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Norveçli Filip Ingebrigtsen 28:49’la birinci, Belçikalı Isaac Kimeli 28:52 ile oldu. Öte yandan Büyük Erkekler Milli Takımı da zirvede yer aldı. Takım sıralamasında İngiltere ikinci, İtalya ise üçüncü oldu.

YILIN ATLETİ GULİYEV

2017 yılında 200 metrede Dünya, 2018 yılında Avrupa Şampiyonu olan başarılı sprinter Ramil Guliyev, Atina’da düzenlenen 8. Balkan Atletizm Federasyonları Birliği’nin galasında “Yılın Erkek Atleti” ödülüne layık görüldü. Berlin’de düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye rekorunu 19.76’ya indirmiş ve şampiyona rekorunu kırmış olan başarılı atlete ödülünü, ABAF Başkanı Dobromir Karamarinov ile ABAF Başkan Yardımcısı ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar birlikte verdi.