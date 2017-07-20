Herkes spor yapsın diye

Kozyatağı Kriton Curi Parkı’nda parkın serin ortamında açık havada masa tenisi ve satranç oynayabilirsiniz

Kadıköy Belediyesi, ilçenin en geniş parkları arasında yer alan ve semt sakinlerinin ağaçlarla dolu serin ortamında spor yaptığı, dinlendiği Kozyatağı Kriton Curi Çamlık Parkı’na Masa Tenisi ve Satranç Masası kurdu. Havuz ve küçük şelalesi, yüzlerce ağacı, dinlenme alanları, uzun yürüme parkurları, spor alanlarıyla yediden yetmişe semt sakinlerinin uğrak yeri olan, bazen semt sakinleri arasında çeşitli sportif yarışmaların da düzenlendiği Kozyatağı Kriton Curi Çamlık Parkı’nda bunlara yakın gelecekte Masa Tenisi Turnuvasının da eklenmesinin gündemde olduğu belirtildi.

Kadıköy Belediyesi Spor Merkezi spor eğitmenleri masa tenisi ile eğlenip hem de kilo verebileceğini, satranç sporunun da zihin sağlığına iyi geldiğini ifade ediyor.

Eylül ayı itibariyle belirli günlerde katılımcılara masa tenisi ve satranç branşları hakkında ücretsiz olarak bilgilendirme eğitiminin verileceği belirtilirken, vatandaşların spor branşlarına erişimini kolaylaştırma, ailece yediden yetmişe herkesin spor yapmasını sağlamanın amaçlandığı ifade edildi.