“Her kadın zincirleri kırıp bisiklete başlasın”

Kadıköy’de bu yıl ikincisi düzenlenen bisiklet çalıştayında buluşan kadınlar 12 saat boyunca bisikleti konuştu

Kadıköy Yeldeğirmeni’nde kurulmuş olan Engelsiz Pedal, 10. yılını geride bıraktığı şu günlerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Her yıl 8 Mart’tan birkaç gün önce, Kadıköy Belediyesi Tasarım Atölyesi (TAK) ile yaptığı iş birliğiyle hayatına bisikleti dâhil eden kadınları biraraya getiren grup, bir bisiklet çalıştayı düzenliyor. İlki geçen sene yapılan “Bisiklet Kadınları Çalıştayı” bu yıl ikinci kez gerçekleşti. Kadınlar, 7 Mart Cumartesi günü sabah 10’dan akşam 10’a kadar bisiklet hakkında konuştu. Belirlenen etiketler altında konuşan katılımcılar, daha fazla kadının zincirlerini kırıp bisiklete başlaması başta olmak üzere pek çok öneri ve tavsiyelerde bulundu.

ASKIDA BİSİKLET HAREKETİ

Bisikletin Geri Dönüşümcüsü etiketiyle konuşmasını gerçekleştiren Zehra Erbil, insanların evlerinde, bodrum katlara atmış oldukları bisikletleri kendilerine ulaştırmaları halinde, bu bisikletleri tamir edip yenileyip bisiklet alacak durumu olmayan çocuklara hediye ettiklerini, hediye edilen bisikletler ile kadınlardan ulaşan, festivallere, yarışlara katılan “Askıda Bisiklet Takımı” kurduklarını anlattı.

“PAZAR ARABANIZ BİSİKLET OLSUN”

Bisikletin Çantacısı etiketiyle sunumunu gerçekleştiren Bisiklet Çantaları Üreticisi Kadın Girişimci Senem Türkaydın Elmalı “İstek üzerine gelen kadınların pazarda kullanabileceği bir bisiklet çantası tasarlanabilir. Pazar arabası bisiklet olsun.” dedi.

GÜVENLİ BİSİKLET ÖĞRENME

Bisikletin Eğitmeni etiketiyle sunumunu gerçekleştiren bisiklet antrenörü, İzmir merkezli Anka Pedal’ın kurucusu Canses Özel ise, kadınların bisiklete başlamaları önündeki engellerden ve kadınlara nasıl bisiklet sürmeyi öğrettiğinden bahsedince, konu Kadıköylü kadınların nerede ve nasıl, güvenle bisiklet sürmeyi öğreneceğine geldi. Kadıköy Belediyesi’nin Kalamış Parkı’ndaki Spor Merkezi’nin aynı zamanda Kadıköylülerin bisiklet sürmeyi öğrenebilecekleri bir merkez olarak değerlendirilebileceği fikri ortaya atıldı.