Hem basket hem voleybol

Caan Spor Kulübü, basketbol ve voleybol takımlarıyla İstanbul amatör liglerinin başarılı kulüplerinden…

Kadıköy’de spor yaşamına uzun yıllar katkıda bulunan kulüplerden biri olan Caan Spor Kulübü, sportif çalışmalarına 1990 yılında okul takımlarıyla çok az sayıda sporcu ile başladı. 2007 yılında Suadiye Gençlik Spor Kulübü’nün kurulmasıyla alt yapının temelleri atıldı. Ardından 2009 yılında Caan Spor Kulübü kurularak Kadıköy’ün spor yaşamına katıldı. Caan Spor Kulübü yıllardır amatör liglerdeki takımları ve spor okullarıyla ilçenin spor yaşamına katkıda bulunuyor.

İSTANBUL LİGLERİNDELER

Caan Spor Kulübü’nün farklı spor branşlarında faaliyet gösteren takımları amatör liglerde boy gösteriyor. Örneğin Basketbol A Takımı İstanbul’da basketbolseverlerin yakından takip ettiği BC Cup’ta oynuyor. Grubunda üçüncü sırada yer alan takım şampiyonluk adaylarından. Ayrıca Basketbol Genç A, Genç B, Yıldız A, Yıldız B, U14, U13 takımları İstanbul Altyapı Liglerinde oynuyor. Basketbol U12 ve U11 takımları da Basketbol Gelişim Liginde.

Voleybolda ise Bayan A Takımı İstanbul Büyükler Liginde oynuyor. Voleybol Genç, Yıldız, Küçük ve Minik Takımları da İstanbul Voleybol Altyapı Liglerinde oynuyor.

SPOR VE DANS

Caan Spor Kulübü, basketbol, voleybol, jimnastik gibi sportif branşların yanı sıra son yıllarda adı çokça duyulan danslar arasındaki zumbaya da programında yer verdi. Ayrıca spor okulu var ve altyapı takım çalışmaları, kamplar, yurtiçi ve yurtdışı sportif organizasyonlar da yapılıyor. Kulüp, yaz dönemlerinde su sporları kampları, kış dönemlerinde ise kayak kampları düzenliyor. Kulüp bu yılki yaz kampı için Barselona’yı tercih etti.

“SPOR BİR İHTİYAÇ”

Yakın zamana kadar genel anlamda fiziksel sağlık anlamına gelen sportif çalışmaların, günümüzde zihinsel sağlık boyutunda da çok büyük önem kazanmaya başladığını belirten kulübün Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Akın, sanal ortamların gelişmesi ve dijital teknolojiye olan aşırı ilginin çocukların sosyal diyalog kurabilme yetilerini olumsuz yönde etkilediğini ifade etti. Akın, “Bu olumsuzluklardan dolayı egzersizlerden ve oyun alanlarından çocuklar uzaklaşırken, başta obezite olmak üzere birçok sağlık sorunları görülmekte. Bu durum,çocukların mücadele edebilen, çabuk ve doğru kararlar verebilen bireyler olmalarını olumsuz yönde etkiliyor. Takım sporları çocuklarımız için çok ciddi bir ihtiyaç ve hatta zorunluluk haline geldi. Yıllardır eğitim sektöründe hizmet veren kadromuz ile sportif ve sanatsal eğitim alan çocukların akademik kariyerlerinde ve sosyal hayatlarında çok daha başarılı olduğunu gözlemliyor, elde ettiğimiz deneyimleri her geçen gün standartlarını yükselttiğimiz eğitim çalışmaları ile çocuklara aktarmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.