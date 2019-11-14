Haydi sabah sporuna

“Daha Çok Spor Daha Çok Kadıköy” sloganıyla hazırlanan ve yedi noktada devam eden “Sabah Sporu ile Güne Başlıyoruz” etkinliklerine ilgi yoğun.

Kadıköy Belediyesi, düzenlendiği spor etkinlikleriyle ve merkezlerinde sürdürdüğü kurslarla spor yapmayı teşvik etme çabasında. Kadıköylülerden yoğun talep gören ve yedi noktada devam eden spor etkinliklerinden biri de “Sabah Sporu İle Güne Başlıyoruz”. “Daha Çok Spor Daha Çok Kadıköy” sloganıyla hazırlanan ve alanında uzman eğitmenler tarafından yaptırılan sabah sporunun noktalarından biri de Özgürlük Parkı. Biz de saat 07.00’den 08.00’e kadar kuş sesleri ve çam ağaçlarının kokusu eşliğinde gerçekleşen sabah sporunun misafiri olduk, hem spor eğitmeninin hem de katılımcıların görüşlerini aldık.

“HAREKETLER HAKKINDA BİLGİ VERİYORUZ”

Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde spor eğitmeni olarak görev yapan Can Cucumlu, güne iyi ve sağlıklı başlanması için bir saatlik zaman diliminde ısınma ile kültür- fizik hareketleri yaptıklarını söyledi. Cucumlu, “Sabah sporunda birçok materyal de kullanıyoruz. Hareketleri yaptırırken o hareketler hakkında bilgi de veriyoruz. Örneğin yaptığımız hareketin hangi kas grubunu çalıştırdığını söylüyoruz. Yapılan sporun ardından ortaya çıkan yorgunluk için evde neler yapılması gerektiğini de anlatıyoruz. Eklem ağrılarını rahatlatıyoruz ve kasları güçlendiriyoruz. Daha dinç oluyorlar ve her sabah buraya geliyorlar. Sadece Kadıköy’den değil farklı ilçelerden de sabah sporuna gelen oluyor. Güne mutlu ve sağlıklı başlamak isteyenler sabah sporunun önemini biliyor. O yüzden spora yoğun bir katılım var.” şeklinde konuştu.

“SABAH SPORU MUTLU HİSSETTİRİYOR”

Tülin Atalay, 20 yıldır sabah sporuna geldiğini ve sporu hiçbir zaman bırakmadığını söyledi ve konuşmasını şöyle sürdürdü: “Spor eğitmenlerinin hepsi çok bilinçli bir şekilde çalıştırıyor. Spor yaptığım için kendimi daha sağlıklı hissediyorum. Tansiyon ve şeker yok. Bunların olmamasını spora bağlıyorum. Buradaki arkadaşlık o kadar güzel ki. Sabah okula giderken yaşadığım o mutluluğu şimdi buraya gelirken yaşıyorum. Bir kişi gelmediği zaman onun eksikliğini hissediyoruz. Sabah sporuna herkesi bekliyoruz.”

Hilal Ergüzel de düşüncelerini şöyle dile getirdi: “25 senedir sabah sporu yapıyorum. Burada hem fiziksel hem de psikolojik olarak kendimi daha iyi hissediyorum. Gelmediğim gün mutsuz, geldiğim gün ise inanılmaz mutlu oluyorum. O yüzden sabah sporunun devam etmesini istiyoruz.”

7 NOKTADA DEVAM EDİYOR

Kriton Curi Parkı - Çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar Milli Hâkimiyet Parkı - Çarşamba ve cuma Kalamış Spor Merkezi - Salı, çarşamba, perşembe ve cuma Koşuyolu Spor Merkezi - Salı, perşembe ve cuma Özgürlük Parkı Spor Merkezi - Salı, çarşamba, perşembe ve cuma Bostancı Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi Spor Salonu - Pazartesi, çarşamba ve cuma Yoğurtçu Parkı - Pazartesi, çarşamba ve cuma

Sabah sporları hakkında ayrıntılı bilgi için: (0216) 542 50 00