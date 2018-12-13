Hayatta kalma atölyeleri başladı

HAKA Hayatta Kalma Okulu’nda kış atölyeleri kapsamında birçok eğitim çalışması tekrar başladı

Bundan 17 sene önce kurulan Pusula Doğa Sporları Okulu’nun bir eğitim markası olan Hayatta Kalma Okulu 2003 yılından bu yana “ormanda hayatta kalma”, “kurak bölgelerde hayatta kalma”, “soğuk bölgelerde hayatta kalma” gibi farklı mekânlarda hayatta kalmanın detaylarını içeren yüzlerce kurs düzenledi. Deneyimli doğa sporcuları tarafından düzenlenen eğitimler bu sene de Kış Atölyeleri kapsamında bu ay tekrar başladı. Okulda verilen teorik eğitimin ardından grupla birlikte orman gibi alanlarda teorinin pratikle sınandığı atölyeler düzenlenmeye başlandı.

HAFTA SONU EĞLENCESİ DEĞİL

Kurslar ile ilgili konuşan Kutsal Zafer Şahin, “Kurslarımız bir hafta sonu doğa gezisi veya eğlence faaliyeti değil. Detaylı bilgilerin verildiği ve sert uygulamaların gerçekleştirildiği kurslar. Ateşinizi yakabilirseniz soğuk gecede ısınabilirsiniz, suyunuzu temizleyebilirseniz içebilirsiniz. Bu yüzden kurslarımız gerçekten hayatta kalmayı öğrenmek isteyenler için düzenlenmektedir. Hafta sonu aktivitesi değildir. Bu nedenle belirlenen gün ve saatlerde sınıf içi derslerimize katılım mecburi. Hayatta kalma kurslarımızda hayatta kalma psikolojisi, bilimsel ve tecrübe edilmiş bilgilendirmeler, gerçeğe çok yakın uygulama ve teknikler gösterilmekte. Bu kabulle kurslarımıza herkesi bekliyoruz.” dedi.

Kış Atölyeleri kapsamında bu hafta sürecek eğitimler ise şöyle:

3 gün, 5 gün ve 7 gün süreli özel hayatta kalma ve vahşi yaşam yürüyüş programlarından biri olan Survival Ekspedisyon 14 Aralık Cuma Günü başlayacak.

Sadece ilkel teknik ve uygulamaları kullanarak, çalılardan, ağaçlardan, taşlardan aletler yaparak; vahşi yaşamda hayatta kalma çabaları için gerekli emniyet, konfor, davranışların ve becerilerin öğrenilip kazanıldığı bir atölye çalışması olan Bushcraft Atölyesi ise günübirlik olarak 15 ve 16 Aralık günleri gerçekleşecek.

Yine 15’inde “Ormanlık alanlarda hayatta kalma” kursu bulunurken 22 Aralık’ta “Soğuk havalarda hayatta kalma” kursu gerçekleşecek

Detaylı bilgi ve kayıt için “Osmanağa Mahallesi Osman Paşa Sokak 10/15” adresine gidebilir veya (0216) 388 82 21’i arayabilirsiniz