‘Hayatımın en kötü yirmi dakikası’ raflarda

Manchester United’ın ve dünya futbolunun efsanelerinden George Best’in hayatını konu alan “George Best: Hayatımın En Kötü Yirmi Dakikası”, yayıncılıkta 94’üncü yılını kutlayan İnkılâp Kitabevi etiketiyle ilk kez Türkçede okurlarla buluşuyor. Usta biyografi yazarı Duncan Hamilton’ın uzun ve titiz araştırmalar sonucu hazırladığı biyografi; Cantona, Beckham ve Ronaldo’yla devam eden “Manchester 7 Numara” efsanesinin ilki sayılan Best’in Belfast’tan Old Trafford’a uzanan efsanevi öyküsünü anlatıyor.

İngiltere’nin prestijli spor ödüllerinden biri olan William Hill Spor Kitabı Ödülü’nü üç defa kazanmış İngiliz gazeteci ve spor yazarı Duncan Hamilton’ın, çok uzun soluklu araştırmaların ardından kaleme aldığı George Best: Hayatımın En Kötü Yirmi Dakikası, İnkılâp Kitabevi etiketiyle ilk kez Türkçeye çevrildi.

Duncan Hamilton kitapta, daha önce futbol dünyasında görülmemiş giyim tarzıyla, marjinal hayatıyla ve tabii ki yakışıklılığıyla Beatles’ın beşinci üyesi olarak da anılan; sloganlarda “Maradona Good, Pele Better, George Best” (Maradona iyi, Pele daha iyi, George en iyisi) diye anılan; futbol tarihinde ve gönüllerde kendine büyük bir yer edinmiş George Best’i anlatıyor. George Best: Hayatımın En Kötü Yirmi Dakikası, futbolun henüz bir endüstriye dönüşmediği yıllarda eşsiz bir futbolcunun, Manchester’ın 7 Numara efsanesinin hayatına yakından bir bakış sunuyor.