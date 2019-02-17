Hatalara karşı yürüdüler

Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanacak olan müsabaka öncesinde Göztepe Parkı'nda buluşan Fenerbahçeli taraftarlar Türkiye Futbol Federasyonu’nu protesto için yürüyüş düzenledi.

Fenerbahçeli taraftarlar yaptıkları yürüyüşle son haftalardaki hakem kararlarıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve kurumlarını protesto etti.

16 Şubat Cumartesi saat 16.00’da Göztepe Parkı’ndan başlayan yürüyüş Ülker Stadyumu'nda biterken Genç Fenerbahçeliler Basın Sözcüsü Yücel Aslan bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Haftalardır, aylardır ve hatta yıllardır süre gelen, hakemler aracılığıyla sergilenen kirli tiyatroların, maçların sonucuna doğrudan etki ettiği; bu kararların maçların kaybedilmesine, oyuncularımızın haksız yere oyundan ihraç edilmesine ve şampiyonluklarımızın kaçmasına dahi neden olduğu büyük Fenerbahçe camiası ve tüm aklı selim vatandaşlarımızın malumudur. Evet, hatalar da futbolun bir parçasıdır ve illa ki olacaktır. Fakat söz konusu hatalar 'hakemler de insan, herkes hata yapabilir' diyebileceğimiz türden değil, net bir biçimde Fenerbahçemiz'in aleyhine, Fenerbahçemiz'i adeta doğrama amacıyla yapılan hatalar olmuştur. Bunları göremeyenler veya görmemezlikten gelenler de ya bu adaletsiz düzenin bir parçasıdır ya da art niyet sahibi, Fenerbahçe düşmanı şahıslardır.

Bu düzene, bu adaletsizliğe artık bir 'dur' demek, Fenerbahçemiz'i doğramaya yönelik kapalı kapılar ardında yapılan planları bozmak ve Fenerbahçemizi sahipsiz sananlara en sert şekilde cevap vermek için bugün buradayız. Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarları olarak yumruğumuzu masaya vuruyoruz.

Genç Fenerbahçeliler ve büyük Fenerbahçe taraftarları olarak; isimler ne kadar değişirse değişsin, toplumu bugün en çok kutuplaştıran konu olan futbolda mevcut adaletsiz düzen devam ettiği sürece her daim TFF ve MHK'nın ensesinde olacağımızı, söz konusu Fenerbahçemiz'in menfaatleri olduğunda gereken tepkiyi sadece sosyal medyada değil, bugün olduğu gibi tribünlerde ve sokaklarda da en sert şekilde vereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" şeklinde konuştu.