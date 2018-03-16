Halit Deringör'e veda

Fenerbahçe’nin eski milli futbolcusu ve teknik direktörü Halit Deringör hayatını kaybetti

Fenerbahçe’nin Yüksek Divan Kurulu Üyesi, eski milli futbolcusu ve teknik direktörü Halit Deringör hayatını kaybetti. Aynı zamanda spor yazarı da olan Deringör 96 yaşındaydı.

Deringör için Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, “Kulübümüzün yüksek divan kurulu üyesi, eski milli futbolcumuz ve teknik direktörümüz, ‘Kolay Mı Fenerbahçeli Olmak’ eserinin yazarı, camiamızın önemli değerlerinden biri olan Halit Deringör’ü kaybettiğimiz haberini derin bir üzüntüyle öğrendik.” denildi.

Halit Deringör için Fenerbahçe Dereağzı tesislerinde tören yapıldı. Milli futbolcu Şakirin Camii’nde kılınan namazın ardından Karacaahmet mezarlığında toprağa verildi.