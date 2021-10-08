Haftalık Bağımsız Gazete 08 Ekim 2021
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Güne sabah sporu ile başlıyoruz

Kadıköy Belediyesi’nin “Daha çok spor daha çok Kadıköy” temasıyla başlattığı ve her yıl düzenlediği sabah sporları başladı

Güne sabah sporu ile başlıyoruz
Emre Caka

Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün Kadıköy’ün çeşitli parklarında düzenlediği sabah sporu etkinliği pazartesi, çarşamba ve cuma günleri sabah 9.00’da başlıyor. Kadıköylüler, 45 dakika boyunca profesyonel eğitmenler eşliğinde temel beden eğitimi, kültür – fizik hareketleri, yürüyüş, koşu, pilates, step - aerobik gibi farklı branşlarda spor yaparak güne daha zinde başlayacak.

4 PARKTA YAPILACAK

Sabah sporları Kadıköy’de Kriton Curi Parkı, Özgürlük Parkı Spor Tesisleri, Koşuyolu Spor Tesisleri, Kalamış Gençlik ve Spor Kompleksi’nde gerçekleşecek. 

Etiketler; #sabah #sporları #belediye #kadikoy
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