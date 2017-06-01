Haftalık Bağımsız Gazete 03 Haziran 2017
Gönüllülerden
Alternatif Sesler
Süreyya’da festival buluşmaları
Süreyya’da festival buluşmaları
Gönüllülerden
Gönülden konserler
Gönülden konserler
Kente Kadıköy'den Bak
100 yıllık tarih bu sergide
100 yıllık tarih bu sergide

Genç yelkenciler denizde

Okullararası yelken yarışlarında geleceğin yelkencileri hünerlerini sergiledi

Genç yelkenciler denizde
Mustafa SÜRMELİ

Her yaz mevsiminde olduğu gibi havaların ısınmasıyla birlikte İstanbul ve Kadıköy sahilleri su sporlarıyla şenlenmeye başladı. Geçtiğimiz hafta Kadıköy sahilinde düzenlenen İstanbul Okullararası Yelken Yarışları tamamlandı.

Kadıköy sahilleri 11-12 Mayıs 2017 tarihleri arasında Kalamış Yelken Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirilen yelken yarışlarıyla önemli bir etkinliğe sahne oldu.

Bu yıl 8 okulun katıldığı okullararası yelken yarışları, su sporlarıyla ilgilenen ve kendini bu alanda geliştirmek isteyen genç yelkencilerin deneyim kazandıkları bir etkinlik olarak değerlendiriliyor. Yarışların ödül töreni de 12 Mayıs Cuma günü yarışların tamamlanmasının ardından düzenlendi. 

Laser 4.7 kategorisinde düzenlenen yelken yarışlarında;

Özel Saint Joseph Lisesi’nden Bartu Özgür

Özel Saint Benoit Fransız Lisesi’nden Doğukan Aras

Fenerbahçe Koleji’nden Kuzek Çakay

Özel Saint Joseph Lisesi’nden Alp Baltalı

Özel Saint Joseph Lisesi’nden Ata Özoruç

Etiketler; #yelken yarışları
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.