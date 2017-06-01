Genç yelkenciler denizde

Okullararası yelken yarışlarında geleceğin yelkencileri hünerlerini sergiledi

Her yaz mevsiminde olduğu gibi havaların ısınmasıyla birlikte İstanbul ve Kadıköy sahilleri su sporlarıyla şenlenmeye başladı. Geçtiğimiz hafta Kadıköy sahilinde düzenlenen İstanbul Okullararası Yelken Yarışları tamamlandı.

Kadıköy sahilleri 11-12 Mayıs 2017 tarihleri arasında Kalamış Yelken Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirilen yelken yarışlarıyla önemli bir etkinliğe sahne oldu.

Bu yıl 8 okulun katıldığı okullararası yelken yarışları, su sporlarıyla ilgilenen ve kendini bu alanda geliştirmek isteyen genç yelkencilerin deneyim kazandıkları bir etkinlik olarak değerlendiriliyor. Yarışların ödül töreni de 12 Mayıs Cuma günü yarışların tamamlanmasının ardından düzenlendi.

Laser 4.7 kategorisinde düzenlenen yelken yarışlarında;

Özel Saint Joseph Lisesi’nden Bartu Özgür

Özel Saint Benoit Fransız Lisesi’nden Doğukan Aras

Fenerbahçe Koleji’nden Kuzek Çakay

Özel Saint Joseph Lisesi’nden Alp Baltalı

Özel Saint Joseph Lisesi’nden Ata Özoruç