Geleceğin basketbol yıldızları Caferağa’daydı

Ümit Milli Takımı, 22. Turgut Atakol Turnuvası’nı ikinci tamamladı

Ümitler kategorisinde dünyanın en prestijli turnuvalarından olan Turgut Atakol Turnuvası, geleceğin yıldızlarını İstanbul’da buluşturdu. Düzenlenmeye başladığı tarihten itibaren, ümitler seviyesinde dünyanın sayılı turnuvalarından biri olan ve günümüzün birçok yıldızının ümit kategorisinde boy gösterdiği Turgut Atakol Turnuvası’nın 22.’si, bu yıl 4-8 Temmuz tarihlerinde Caferağa Spor Salonu’nda yapıldı. 1994 yılından beri her yıl düzenli olarak yapılan turnuvada, milli takımlarımız toplam 10 kez şampiyonluğa ulaştı.

MAÇLAR ÜCRETSİZ İZLENDİ

22. Turgut Atakol Turnuvası 4-8 Temmuz 2017 tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Caferağa Spor Salonu’nda düzenlendi. Bu yılki turnuvaya Türkiye’nin yanı sıra Sırbistan, Litvanya, Letonya, Karadağ ve Rusya katıldı. Caferağa Spor Salonu’nda basketbolseverlerin ücretsiz olarak izleyebildiği maçlar, TBF’nin Youtube kanalından da canlı olarak yayınlandı. Tek devreli lig usulüne göre oynanan maçların ardından ilk sırayı alan takım, şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye, organizasyondaki ilk maçında salı günü saat 19.00’da Rusya ile karşılaştı. Türkiye, turnuvada ilk maçında Rusya’yı 69-57 mağlup etti. Caferağa Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF CEO’su Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok ve merhum Turgut Atakol’un kızı Sema Kasapoğlu da izledi.

Mücadelenin ilk yarısını 33-32 geride kapatmasına karşın karşılaşmadan galibiyetle ayrılan millilerimiz de Ömer Faruk Yurtseven 20 sayı-9 ribaund, Berke Atar 12 sayı- 8 ribaund ve Egehan Arna da 12 sayı- 5 ribaund-4 asistle maçı tamamladı.

TEK YENİLGİ SIRBİSTAN’A

Türkiye turnuvada Letonya’yı 97-69, Karadağ’ı 59-52, Litvanya’yı 85-82 mağlup ederken, tek yenilgisini ise iki sayı farkla Sırbistan karşısında aldı.

Ümit Milliler, turnuvanın son maçında Litvanya’yı 85 - 82 mağlup ederek, 5 maçta aldığı 4 galibiyet ile turnuvanın ikincisi oldu.

Caferağa Spor Salonu’nda gerçekleşen 22. Turgut Atakol Turnuvası’nın son maçında Litvanya ile karşı karşıya gelen Ümit Milli Takımımız, ilk dakikalarda geriye düştüğü maçta rakibini mağlup etmeyi başardı.

Başa baş bir mücadeleye sahne olan Türkiye - Litvanya mücadelesinde Berkay Taşkıran 30 sayılık performansı ile öne çıktı.

Turnuva, Türk Basketbolu’nun en önemli isimlerinden biri olan Turgut Atakol (1915-1988) anısına düzenleniyor. Dünya çapında bir hakem olan Turgut Atakol, 1959 yılında basketbolun Spor Oyunları Federasyonu’ndan ayrılmasını sağlamıştı. 1964 yılına kadar Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı olarak görev yapan Atakol, 2007 yılında FIBA Şöhretler Müzesi’ne (Hall of Fame) dâhil edildi.

