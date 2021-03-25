Futbolda ırkçılık; kapanmayan yara

21 Mart Irkçılık ve Ayrımcılıkla Mücadele Günü gündemdeyken Türkiye ve dünyada futbol sahalarında neler oluyor, FIFA ne talep ediyor?

Irkçılık tüm dünyada en çok lanetlenen durum olmasına karşın, en çok da görülen insanlık suçlarından biri. Neredeyse dünyanın tamamı ırkçılıkla mücadele ettiğini söylese dahi pratikte bir hamlenin olmaması mücadelenin yalnızca söylem üzerinde kaldığını ortaya seriyor.

“HİTLER, SENİ DAHA İYİ ANLIYORUM”

Türkiye liglerinde bunun örneklerini defalarca gördük. 2013’teki Fenerbahçe- Galatasaray derbisinde siyahi futbolcular Eboue ve Didier Drogba’ya muz sallanması ya da Konya’da oynanan bir maçta İsrailli oyuncu Haim Revivo’ya karşı “Hitler, seni daha iyi anlıyorum” sloganlarının atılması ilk akla gelenlerden.

Amatör kulüplerde de durum farklı değil. 2017 yılında Hürriyet Gazetesi'nden Efkan Bucak'a görüş bildiren bir amatör kulüp yöneticisi, “Kendisine ücret ödemiyoruz. Tesiste kalıyor. Personelimizle yiyor. Ailesiyle görüşmesi için internet sağladık kendisine. Bazen gezmeye götürüyoruz.” sözleriyle siyahi oyuncuları ne şartlarda oynattıklarını anlatıyordu örneğin.

Futbolcu olma hayaliyle 2005 yılında İstanbul'a gelen Nijeryalı Festus Okey, iki yıl sonra, 2007'de polis tarafından öldürüldü. 14 yıldır devam eden davada sanık polis nihayet 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AYRIMCILIK GÖRÜNMEYEN VEBA

Elbette bu durumlar yalnızca Türkiye'de yaşanmıyor. İtalya'da neredeyse her hafta saha içerisinde yaşanan ırkçı hareketler ya da Fransa'da Dünya Kupası'nda başarısız olunması durumunda Afrika kökenli siyahi futbolcuların suçlanması, başarı halinde ise hepsinin Fransa gururu olarak lanse edilmesi gibi…

Irkçılık ile mücadele en azından görünür olarak sürdürülse de, ayrımcılık farklı şekillerde devam ediyor. Dünya'nın birçok yerinde eşit şartlarda spor malzemelerine ulaşamayan çocuklar ayrımcılık ile karşı karşıya kalıyor. Yine Fransa'dan örnek vermek gerekirse banliyölerde çocukların orjinal bir futbol topu ve ya fileleri olan bir kale ile karşılaşmalarının çok zor olduğunu söylüyor Dünya Kupası şampiyonu Fransa'nın yıldız çocuğu Kylian Mbappe.

FIFA'DAN YÜZLEŞME ÇAĞRISI

FIFA ise futbolda yaşanan tüm ırkçılığa karşı ülkelerin bu olayları reddetmeden yüzleşerek mücadele edebileceğinin altını çiziyor.