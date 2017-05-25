Fenerbahçe Tarih Yazdı

Üst üste üçüncü kez katıldığı Final Four’da ikinci kez final oynayan ve İstanbul'da Olimpiakos’u 80-64 yenen Fenerbahçe Euroleague Şampiyonu oldu

Fenerbahçe, Türk basketbol tarihinde Avrupa’nın 1 numaralı kupasını kazanan ilk takım oldu. Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan final maçında Olympiakos’u 80-64 yenerek 2016-2017 sezonu şampiyonu olan Fenerbahçe’de, Bogdanovic ve Kalinic17’şer sayı ile maçın en skorer oyuncuları olurken, MVP ödülünü Ekpe Udoh aldı.

Baştan sona üstün götürdüğü maçta sarı-lacivertliler, özellikle dış şutlarda etkili olduğu ilk yarıyı 39-34 önde tamamladı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren ve dış şutların yanı sıra Udoh’la pota altında büyük üstünlük kuran sarı-lacivertliler, sahadan 16 sayı farkla 80-64 galip ayrılarak Avrupa Şampiyonu olmayı başardı.

BU DEFA ŞAMPİYON

Avrupa’nın kulüpler bazındaki en büyük kupasında Madrid’de 2015’te 4., geçen yıl Berlin’de 2. olan Fenerbahçe, İstanbul'da zirveye çıkarak Türk basketbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Maçın bitimiyle Fenerbahçeli basketbolcular büyük bir sevinç yaşadı. Sarı-lacivertlilerin Avrupa şampiyonluğunu elde etmesiyle Fenerbahçe kenar benci koşarak sahaya girdi. Oyuncular şampiyonluğu taraftarla kutladı. Fenerbahçeli basketbolcular Avrupa Şampiyonluğu kupasını, Avrupa Ligi Başkanı Jordi Bertomeu’nun elinden aldı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın kaptanı Melih Mahmutoğlu, kupayı alarak havaya kaldırdığında salonda çok büyük bir coşku yaşandı. Melih, binlerce sarı-lacivertli taraftarın önünde kupayı havaya kaldırdığı anda salonda konfeti şov yapıldı. Kupa töreninden sonra kaptan Melih eşliğinde Fenerbahçeli basketbolcular taraftarlarla tezahüratlar yaptı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, özellikle başantrenör Zeljko Obradovic’e büyük sevgi gösterilerinde bulundu.

BELEDİYE DEV EKRAN KURDU

Kadıköy Belediyesi, taraftarların tarihi maçı izleyebilmesi için Kalamış Atatürk Parkı ile Yoğurtçu Parkları’na dev ekran kurdu. Yüzlerce taraftarın doldurduğu parklarda, dev ekrana yansıyan şampiyonluk maçı sonrası sevinç gösterileri yaşandı.

