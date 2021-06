Fenerbahçe efsanesi Can Bartu’nun heykeli Kadıköy'de

İki yıl önce hayatını kaybeden Fenerbahçe ve Türkiye sporunun efsane ismi Can Bartu, Kadıköy’de dikilen heykeli ile ölümsüzleşti. Bartu’nun heykeli, Alex ve Lefter Küçükandonyadis’in heykellerinin de bulunduğu Yoğurtçu Parkı’na dikildi.

Sinyor lakaplı Can Bartu için düzenlenen açılış törenine; Can Bartu’nun eşi Güler Bartu, kızı Gülfer Arı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Yüksek Divan Kurulu (YDK) Başkanı Vefa Küçük, kulüp yöneticileri, Lefter Küçükandonyadis’in kızı ve torunları, heykeltraş Aşan Akın ve Bartu’nun arkadaşları ile sevenleri katıldı.

Can Bartu’nun eşi Güler Bartu, yaptığı açılış konuşmasında, “Bu özel ve duygu dolu günde bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Son anına kadar Fenerbahçe ruhunu yaşayan, yaşatan iyi bir eş, iyi bir baba, ahlaklı sporcu olan Can Bartuyu saygı ve sevgi ile anıyorum. Hem futbol sahalarında hem de basketbol potalarına Fenerbahçe formasının yanında milli formasıyla da eşsiz izler bırakan Can Bartu; zeki, çevik ve ahlaklı bir insandı. Bu heykel ile Can Bartu’yu ölümsüzleştiren camiamıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Can Bartu’nun kızı Gülfer Arı da babası ile ilgili bilgiler vererek anılarından bahsetti.

VEFA KÜÇÜK: FENERBAHÇE VEFALI BİR KULÜPTÜR

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) Başkanı Vefa Küçük, Sinyor Bartu’yu bir kez daha yad ettiklerini dile getirerek, “Can Bartu heykelinin yapılmasında emeği olan başta Sayın Ali Koç’a, yönetim kurulu üyelerine ve de özellikle Sevil Becan’a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Fenerbahçe’de heykeller hiçbir zaman sökülmez ama büstler yeri geldiği zaman kaldırılır. Benim büstüm Kadıköy’de kulüp binasını yaptırmış ve kulüp binasını 1996 yılında hediye eden bir kişi olarak 2 yıl sonra kaldırıldı. Fenerbahçe vefalıdır ama yeri geldiği zaman da onu yönetenlere, ona hizmet edenlere vefasızlık yapılır. Bu vesileyle kendim ile ilgili bir üzüntümü fırsat bulup ifade etmek istiyorum.” Diye konuştu.

ALİ KOÇ: BÖYLE SEMBOL SPORCU YOK

Can Bartu’nun heykel açılışında konuşan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ise şu ifadeleri kullandı: “Kadıköy’ün en iyi markası Fenerbahçe’dir. Kadıköy ile Fenerbahçe özdeşleşmiştir. Dünyada öyle insanlar vardır ki bilmek, tanımak istersiniz. Herkesin örnek aldığı, tanımak isteyeceği birisi. Vefatının 2’nci yılında buradayız. O 2 yıl hızlı geçti. Çubukluya olan aşkını, sevdasını sabaha kadar konuşabiliriz. Asil duruşu, hayatın her alanındaki zekası, beyefendiliği… Eski siyah-beyaz fotoğraflarda güneş gibi duran, parlayan bir insan var. Hepimizin sevdiği, lafını esirgemeyen, dobra karakteri. Eşsiz sportif başarılarıyla efsanemiz olmuş Can Bartu’dan bahsediyoruz. Böyle sembol olan kaç sporcu var? Bize göre yok. Şükrediyoruz ki Can Bartu, Fenerbahçeli olmuş. Vefatına kadar da Fenerbahçe’yi sevmiş, korumuş sahiplenmiş. Hiçbir zaman silinmeyecek izler, konuşulacak kıymetli hikayeler bıraktı. Onun adını taşıyan nesiller var.”

ODABAŞI: ÖLÜMSÜZLEŞTİ

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Sinyor Kadıköy’de ölümsüzleşti” dedi.

Odabaşı, “Türk sporunun ve Fenerbahçe’nin Sinyor lakaplı efsanesi, Kadıköylü komşumuz Can Bartu’nun heykeli bugün, kıymetli ailesinin ve Fenerbahçe yönetiminin katılımıyla Yoğurtçu Parkı’ndaki yerini aldı.” ifadelerini kullandı.