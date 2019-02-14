Haftalık Bağımsız Gazete 15 Şubat 2019
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Fenerbahçe Avrupa'da bir başka

Ligde aldığı başarısız sonuçlarla taraftarını hüsrana uğratan Kadıköy temsilcisi Fenerbahçe, Kadıköy'de oynanan UEFA Avrupa Ligi son 32 turu mücadelesinde Zenit'e karşı 1-0 galip geldi

Fenerbahçe Avrupa'da bir başka
Alper Kaan YURDAKUL

Son 30 yılın en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nden aldığı galibiyetlerle moral depoluyor. Dinamo Zagreb, Spartak Trnava ve Anderlecht'in bulunduğu D grubundan 2.sırada çıkarak son 32 turu mücadelesine kalan Fenerbahçe, Kadıköy'de Zenit ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler mücadeleyi 21. dakikada Islam Slimani'nin golüyle 1-0 kazanarak rövanş maçı öncesi büyük avantaj sağladı.

Maça çok etkili başlayan Fenerbahçe, taraftarın desteğini de arkasına alarak Zenit'i kendi yarı sahasına hapsetti. Valbuea ve Moses'ın yönlendirdiği ataklarla gol arayan sarı lacivertlilerin aradığı gol 21. dakikada Islam Slimani'den geldi. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Fenerbahçe'nin 2. yarıda temposu biraz düşerken Ersun Yanal'dan Ayew hamlesi geldi. İlerleyen dakikalarda kalesinde ciddi bir tehlike yaşamayan Fenerbahçe, zorlu maçtan 1-0 galip ayrıldı ve 21 Şubat'ta Rusya'da oynanacak rövanş öncesi avantajı kaptı.

TOPARLANMA DEVAM EDİYOR

21. haftası sona eren Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'na çok kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe 21 maçından yalnız 5 maçını kazanabildi. Son haftalara doğru daha iyi bir performans gösteren Kadıköy temsilcisi, ligde oynadığı son 3 maçın 2'sini kazandı. 4. maçta da taraftarın umudunu kırmayan Fenerbahçe, Zenit'i tek golle geçti.

Etiketler; #zenit #fenerbahçe
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