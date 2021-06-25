EURO 2020'de son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Avrupa Şampiyonası'nda gruplardan çıkarak son 16 turunda mücadele edecek takımlar belli oldu.

EURO 2020'de grup maçlarının sonuna gelindi. Son 16 turuyla birlikte heyecanın katlanacağı Avrupa Şampiyonası'nda eşleşmeler belli oldu. Gruplarını ilk 2 sırada bitiren ekipler ve en iyi üçüncü olan 4 takım, son 16 turuna katıldı.

EŞLEŞMELER ŞU ŞEKİLDE:

26 Haziran (TSİ 19.00): Galler-Danimarka (Johan Cruyff Arena-Amsterdam)

26 Haziran (TSİ 22.00): İtalya-Avusturya (Wembley Stadı-Londra)

27 Haziran (TSİ 19.00): Hollanda-Çekya (Puskas Arena-Budapeşte)

27 Haziran (TSİ 22.00): Belçika-Portekiz (La Cartuja Stadı-Sevilla)

28 Haziran (TSİ 19.00): Hırvatistan-İspanya (Parken Stadı-Kopenhag)

28 Haziran (TSİ 22.00): Fransa- İsviçre (Ulusal Arena-Bükreş)

29 Haziran (TSİ 19.00): İngiltere-Almanya (Wembley Stadı-Londra)

29 Haziran (TSİ 22.00): İsveç-Ukrayna (Hampden Park-Glasgow)