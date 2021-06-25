EURO 2020'de son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

EURO 2020'de grup maçlarının sonuna gelindi. Son 16 turuyla birlikte heyecanın katlanacağı Avrupa Şampiyonası'nda eşleşmeler belli oldu. Gruplarını ilk 2 sırada bitiren ekipler ve en iyi üçüncü olan 4 takım, son 16 turuna katıldı.
EŞLEŞMELER ŞU ŞEKİLDE:
26 Haziran (TSİ 19.00): Galler-Danimarka (Johan Cruyff Arena-Amsterdam)
26 Haziran (TSİ 22.00): İtalya-Avusturya (Wembley Stadı-Londra)
27 Haziran (TSİ 19.00): Hollanda-Çekya (Puskas Arena-Budapeşte)
27 Haziran (TSİ 22.00): Belçika-Portekiz (La Cartuja Stadı-Sevilla)
28 Haziran (TSİ 19.00): Hırvatistan-İspanya (Parken Stadı-Kopenhag)
28 Haziran (TSİ 22.00): Fransa- İsviçre (Ulusal Arena-Bükreş)
29 Haziran (TSİ 19.00): İngiltere-Almanya (Wembley Stadı-Londra)
29 Haziran (TSİ 22.00): İsveç-Ukrayna (Hampden Park-Glasgow)