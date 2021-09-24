Elveda "Uçan eşekler"

İtalya’nın en önemli yerlerinden birisi, Romeo ve Juliet’in romantik şehri, UNESCO tarafından Dünya Mirası listesinde, şaraplarıyla nam salmış, tarihe olan saygısı ile herkesin gönlünü almış Verona’nın küçük çocuğu, Uçan eşekler: Chievo!

Chievo, İtalya'nın Verona şehrinde bulunan bir futbol kulübüdür. Yaklaşık 300 bin nüfuslu şehirde Chievo, ismini kurucusu olan bir kek şirketinden almıştı. Paluani Chievo olarak futbol arenasına atılan, şimdilerde ise iflas açıklayan Chievo’nun yolcuğunda İtalya’nın en güzel şehirlerinden olan Verona’nın da küçük bir tanıtımı olacak…

İlk yıllarında mavi-beyaz renklerle amatör ligde mücadele eden kulüp 1936 yılında ekonomik sıkıntılar nedeniyle kapansa da 2. Dünya Savaşı'nın ardından yeniden açıldı. Ve daha sonra profesyonel olarak üst lige çıkmayı başardı.

1964 de Paluani şirketinin sahibi Luigi Campedelli takımın başkanlık koltuğuna oturunca Chievo büyük bir çıkışa geçerek 1989'da Seri C1'e kadar geldi. Bu başarı ve çıkış için kulüp tarihinde “Campedelli destanı başlıyor” olarak bahsediliyor.

CHİEVO VERONA

Verona şehri ile adeta birleşen Chievo, 1990 yılında aldığı karar ile adını Chievo Verona olarak değiştirdi. 92 yılında ise kahraman olarak gördükleri başkanları Luigi Campedelli'nin kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi takımda kara bulutlar olarak nitelendirilse de yerine geçen oğlu adeta babasının tüm hünerlerini almıştı. Luca Campedelli, henüz 23 yaşında olmasına rağmen kulübün başkanlık görevini layıkıyla yerine getirmiş ve Chievo, Seria B’ye yükselmeyi başarmıştı. Böylece Chievo İtalyan futbol tarihindeki en genç başkana sahip olan takım olarak da tarihteki yerini de almış oldu.

TAKIM ŞAHA KALKIYOR

Tüm dünya için 2000’ler yeniden konumlanma, teknolojik yapılanmaları planlama, savaş stratejileri, televizyon dünyasının değişimi ve sık sık kullandığımız “Teknoloji çağı” adına bir giriş demekti. Chievo kulübü de bu yeni dönemde adeta şaha kalktı.

2001 yılında ilk kez Seria A'ya yükselmeyi başaran kulüp, beklenenin aksine en üst ligde harika bir performans sergileyerek sezonu 5. sırada bitirdi ve UEFA kupası biletini almış oldu.

2005-2006 sezonunda ise Chievo ligi 7. bitirse de o dönemde İtalya'da patlayan şike skandalının ardından Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılma hakkı kazandı. Ancak Levski Sofya takımına ön elemede toplamda 4-2’lik skorla elendi.

DÜŞÜŞ BAŞLIYOR

Seria A’daki şaşalı dönemlerini geride bırakan bu eşsiz şehrin takımı, 2006-2007 sezonunda Seria B’ye düşmekten kurtulamadı. Bir yıl sonra tekrar Seria A'ya dönmeyi başardı. Ancak bu başarı onları uzun zaman ligde tutacak bir başarı değildi.

Chievo Verona arada geçen yıllarda sürekli bir alt lige düşüp tekrar üst lige çıkma mücadelesi verse de ekonomik sorunları aşamadı ve geldiğimiz noktada iflas ettiğini, 2021-22 sezonunda Serie B'de yer alamayacaklarını açıkladı.

UÇAN EŞEKLER!

Kulüp, 38.402 kişilik " Marc'Antonio Bentegodi" stadyumunu ezeli rakibi ve komşusu Hellas Verona ile paylaşan Chievo Verona'nın taraftar ortalaması sadece 9.000-10.000 civarında. Ve kulüp çoğunlukla televizyon haklarından gelen parayla ayakta tutunmaya çalışıyordu.

Lakabı, Venedik’in Verona lehçesinde “Uçan Eşekler” anlamına gelen “Mussi Volanti” dir. Bu lakap, ezeli rakipleri Hellas Verona taraftarlarının rakipleriyle dalga geçmek amacıyla bestelediği bir şarkının sözlerinden geliyor.

ROMEO VE JULİET’İN EVİ

Tabii ki Verona’nın en heyecanlı yerlerinden biri olan ve pek çok turistin buraya gelmesinde etkili Romeo ve Juliet’in evini, yani Casa di Giulietta, şehrin en önemli figürlerinden bir tanesi.

Şehir her ne kadar Avrupa seyahatlerinde pek akıllara gelmese de yıl içerisinde düzenledikleri festivallerle, İtalya’nın mimarisini tam olarak yansıtması, gece hayatı, şarap mahzenleri ve kahvesi ile ün salmıştır. İtalya’nın meşhur pizza, tiramisu ve makarnasının yanı sıra Türkiye’den gidecekler için zeytinyağlı tabakları fazlasıyla dikkat çekebilir.