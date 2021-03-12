Dünyanın derbisi - 8

Arsenal ve Tottenham Hotspur'ın Kuzey Londra'da iki farklı takım olmalarının yanı sıra, birbirlerine neden nefret ile baktıklarını inceleyeceğiz bu hafta. Kuzey Londra Derbisi olarak geçen bu derbi, 14 Mart Pazar günü 19.30'da başlayacak

İki takım arasındaki ilk maç 19 Kasım 1887'de oynanan (Arsenal o tarihte, günümüzde Londra Belediyesi sınırları içinde yer alan, fakat o tarihte Kent idari yönetiminin içinde yer aldığı Plumstead'de kurulmuştu ve Royal Arsenal olarak biliniyordu) dostluk maçıydı. Maç, Tottenham Hotspurs 2-1 öndeyken bitime 15 dakika kala "havanın kararması" nedeniyle tatil edildi.

NORRİS'İN ETKİSİ

Bu iki takımın rekabetini anlayabilmek için ilk önce birinci dünya savaşına eğilmemiz gerekiyor. Birinci Dünya Savaşı sırasında Norris, İngiliz Ordusu için askeri işe alma subayı olarak yoğun bir şekilde çalıştı. Aynı zamanda İngiltere'nin Büyük Locası'nın büyük temsilcisi olmak için yükselen tanınmış bir Masondu ve İngiltere Kilisesi ile yakın bağlantıları olan yerel hayırsever olarak biliniyordu ancak kendisi muhafazakar politikaları, iş hayatındaki gaddarlığı ve ordu içindeki tutumu ile 'diktatör' yakıştırmasına daha yakındı.

Diktatör ruhlu iş insanının, Arsenal’i Londra’nın en büyük kulübü yapmak üzere hülyaları olmasaydı, Arsenal kurulduğu bölgede yani Güney Londra kulübü olarak kalmaya devam edecekti. Norris'in bu rüyaları olmasa belki de bugünkü rekabetin ortaya çıkması hiçbir zaman gerçekleşmeyecekti. Norris, 4 sene içinde yaptıklarıyla Arsenal’i Spurs taraftarının gözünde en büyük nefret objesi hâline çevirmeyi başardı.

LİGLERE 4 YIL ARA VERİLDİ

Football League’de mücadele eden beş Londra kulübünden, en kötü yerleşime sahip olanı açık ara Arsenal’di, sahada alınan sonuçlar kötüye gitmeye başlamıştı ve şu hâlde, kulübü büyütebilmek için tek çareyi yeni bir lokasyona yerleşmekte görüyordu. 1913’te, radikal bir kararla Kuzey Londra’daki Highbury arsasını satın aldı. Bu durumdan hiç de hoşnut olmayan muhitin diğer iki kulübü Clapton Orient ve Tottenham Hotspur, FA’e başvurarak bölge için üç takımın fazla olduğu ve Arsenal’in taşınması durumunda kendi varoluşlarının tehlikeye gireceği itirazında bulundular. Lakin bu itirazlar reddedilecek ve sözü geçen yerleşim alanında “üç kulübün de ayakta kalabilmesi için yeterli popülasyonun olduğu” ibaresine yer verilecekti. Norris, her şeye rağmen o sezonun sonunda küme düşmelerine engel olmayı başaramadı. Bir sonraki yıl, ligi son sırada bitiren Tottenham’a da ikinci lig yolu gözüküyordu. Fakat araya Dünya Savaşı girdiğinden, liglerin yeniden başlaması için dört sene beklemek gerekecekti.

LOBİ ARSENAL'İ YÜKSELTTİ TOTTENHAM'I DÜŞÜRDÜ

Savaşın bitiminin ardından, iki ligin de ikişer takımla genişletilmesi kararı alındığı duyuruldu. İlk aşamada, alt ligden yükselen iki takımın yanı sıra, son iki sırayı alan Chelsea ve Tottenham’ın da yerlerini koruması gerektiği fikri paylaşılıyordu. Korkutucu, istediğini alan biri olarak bilinen Sir Norris’inse başka planları vardı: Arsenal’i bir üst lige taşımayı hedefliyordu. Üstün lobi faaliyetleri sonucunda, Chelsea’nin yerini koruması, ve fakat son belirlenecek takım için üye kulüpler arasında bir oylama yapılması gerektiği kararı ortaya çıktı. Arsenal’e 18, Tottenham’a ise 8 oy çıkıyor ve bu durumda, ikinci ligi altıncı sırada bitiren Arsenal, Tottenham’ın yerine birinci ligde oynamaya hak kazanıyordu.

Norris'in politika ve askeriyeden gelen lobisini kullanarak Arsenal'i, Tottenham Hotspur'un üzerine çıkarması Kuzey Londra derbisinin başlangıcı olmuştu.