Haftalık Bağımsız Gazete 28 Mayıs 2021
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Dünya boks şampiyonu Başkan Odabaşı’nı ziyaret etti

Geçtiğimiz 19 Mayıs'ta Ukrayna'da düzenlenen turnuvada dünya boks şampiyonu olan Serdar Avcı, Başkan Şerdil Dara Odabaşı'nı ziyaret etti.

Dünya boks şampiyonu Başkan Odabaşı’nı ziyaret etti
GazeteKadıköy

Universal Boxing Organization (UBO)’da yarı ağır sıklette Gürcü Sporcu Kvezereli'yi nakavt ederek dünya şampiyonu olan Serdar Avcı, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nı ziyaret etti.

Kadıköy Boks Spor Kulübü sporcusu olan Avcı’ya ziyaretinde Kadıköy Belediyesi eski Meclis Üyesi Neşe Canyurt eşlik etti. Odabaşı, Serdar Avcı’ya “Ülkemize ve Kadıköyümüze dünya şampiyonluğunu getirerek bu gururu bize yaşattığınız için teşekkür ederim” dedi.

Serdar Avcı, 19 Mayıs’ta Gürcü Rakibi Zaal Kvezereli ile Ukrayna’nın başkenti Kiev’de karşı karşıya gelmiş ve rakibini nakavt ederek altın kemerin sahibi olmuştu. Avcı şimdiki hedefinin Dünya Boks Konseyi’nde (WBC) şampiyonluk olduğunu söyledi.

Etiketler; #dünya boks şampiyonu #universal boxing organization #serdar avcı #Şerdil Dara Odabaşı #kadıköy belediye başkanı #Kadıköy Boks Spor Kulübü
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