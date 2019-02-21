Haftalık Bağımsız Gazete 21 Şubat 2019
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Demirspor liglerde yok

İmkansızlıklar nedeniyle güreş şubesini kapatmak zorunda kalan Demirspor, İkinci Amatör Lig’den de çekilme kararı aldı.

Demirspor liglerde yok
Alper Kaan YURDAKUL

İkinci Amatör Lig’in en iddialı takımlarından biri olan Haydarpaşa Demirspor geçtiğimiz sezon lige oldukça hızlı başlamış ve Birinci Amatör Lig iddiasını son haftaya kadar sürdürmüştü. Son hafta Marmara Karayolları’yla karşılaştığı maçı kazanması halinde ikinci sıradan Birinci Amatör Lig’e çıkacak olan Demirspor, son hafta “3-1” mağlup olarak lig yükselme şansını elinden kaçırmıştı.

Haydarpaşa Garı’nın kapatılması, TCDD tarafından verilen desteklerin yetersizliği, insanların ilgisinin azalması gibi sebeplerden gelirleri düşen kulüp, son 5-6 yıldır zor günler geçiriyordu. Antrenman sahaları ve merkezi Orgeneral Şahap Gürler Caddesi’ndeki TCDD’ye ait arazide yer alan kulüp hakkında, dört yıla yakındır biriken kira borçları nedeniyle, birçok alanda temsil ettikleri TCDD tarafından borçların tahsili için işlem başlatılmıştı. Kulüp aldığı kararla tarihinde birçok milli sporcu yetiştirmiş serbest güreş şubesini kapatmak zorunda kalmıştı. Demirspor, güreşin yanı sıra İkinci Amatör Lig’den de çekilme kararı aldı.

Etiketler; #demirspor
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