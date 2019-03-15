Daha inovatif bir spor için

1907 Fenerbahçe Derneği, MEF Üniversitesi ve HYPE Sports Innovation işbirliği ile hayata geçirilen Türkiye’nin ilk spor inovasyon yarışması Fenerbahçe Ülker Stadyumu’nda son buldu

Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen, sporda inovasyona ve bölgedeki spor teknolojisi startup’larının sahip olduğu potansiyeli en üst düzeye çıkarmaya odaklanan “HYPE SPIN İnovasyon Hızlandırıcısı” programının kazananları belli oldu. Endüstri liderlerinin mentörlüğünde gerçekleştirilen 4 aylık yoğun bir program sonunda sağlık, artırılmış gerçeklikle antrenman, akıllı statlar, büyük veri, taraftar yönetimi/katılımı ve espor alanlarında 7 start-up ‘Demo Day’de yatırımcılarla buluştu. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nin 1907 Tribünü’nde gerçekleşen gerçekleşen ‘Demo Day’de yatırımcılarla buluşan projelerden BAGAJ (Uygulama ile kiralanabilen emanet ve teslimat hizmet platformu) ve Sports and Merits (Türkiye’nin en esnek spor merkezi üyeliği) SPIN İnovasyon Hızlandırıcısı’nın birincisi oldu.

“PROJELERİMİZ SINIRLARI AŞACAK”

Spor ve teknolojiye yaptığı yatırımlarla dikkat çeken isimlerden biri olan Fenerbahçe Basketbol Takımı oyuncusu Sinan Güler, “İşim gereği spor ve teknolojiyi buluşturan projeler hep ilgimi çekti. Özellikle farklı fikirler, projeler hep ilgimi çeken unsurlar oldu. Bu girişimi de bu yüzden oldukça başarılı buluyorum. Türkiye’nin her bir tarafından değişik projeler bugün sizlere kendisini anlatma şansı buldu. Bu program gerçekten bu işe gönül veren insanlar için iyi bir araç ve fırsat. Gerçekten güzel projeleri görme şansı yakaladık. Bu arkadaşların desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ancak bu şekilde fikirlerimiz ve projelerimiz sınırlarımızı aşacak ve dünya ile buluşacak” dedi.

“AMACIMIZ KULÜPLERİN FAYDALANMALARI”

1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat Perahya ise, “Genç nüfusu ve dinamik yapısıyla her alanda dünyaya hızla entegre olan ülkemizin, adını spor alanında da hak ettiği şekilde duyurması, kuvvetli kurumsal yapılar ve güçlü işbirlikleriyle mümkün. Bu bakış açısıyla hem 1907 Fenerbahçe Derneği olarak hayata geçirdiğimiz ortaklığın hem de bireysel bir yatırımcı olarak bu programın bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyorum. Bu program bu işe gönül veren insanların projelerini daha iyi yürütmelerini sağlamanın yanı sıra Türkiye ve diğer ülkelerden spor konusunda tutkulu insanlarla bir araya gelmesine de aracılık ediyor. Amacımız kulüplerin ortaya çıkacak inovatif fikirlerden faydalanmaları, girişimlerin de kulüplerle yapacakları işbirliği sayesinde canlı laboratuvar imkanına sahip olmaları. Fenerbahçe olarak öncülük yaptığımız bu ekosistemden diğer Türk spor kulüplerinin de faydalanmalarını umuyoruz” dedi.