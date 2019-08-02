Kadıköy Belediyesi’nin her hafta alanında uzman farklı bir sporcunun katılımıyla gerçekleştireceği sabah sporu etkinliği başlıyor

Kadıköy Belediyesi, sporu teşvik etmek amacıyla yapılacak özgün bir projeye imza atmaya hazırlanıyor.

Belediye her yıl yaz aylarında parklarda düzenlediği sabah sporlarını, bu yıl “Daha Çok Spor, Daha Çok Kadıköy” sloganıyla Caddebostan sahile taşıyor. Kadıköylüler, 4 Ağustos’tan itibaren her pazar saat 08:00’de Caddebostan sahilinde, futbol, basketbol, atletizm, boks gibi farklı spor dallarında uzman bir sporcu eşliğinde spor yapacak.

Güne zinde ve enerjik başlamak amacıyla yapılacak ilk sabah sporu 4 Ağustos günü dünya şampiyonu boksör Gülsüm Tatar’ın katılımıyla “8:00-9:00” arasında gerçekleşecek. Biz de etkinlik öncesi Gülsüm Tatar’a spor kariyerini ve projeyle ilgili düşüncelerini sorduk.

“BOKSA AİLEM BAŞLATTI”

Dünya şampiyonu boksör Gülsüm Tatar, Kars’ın Çakmak köyünde dünyaya gelmiş. Öğretmen bir babanın 8 çocuğundan en küçüğü olan Tatar boksla ilişkilerini şöyle anlatıyor, “Boks bizde aileden geliyor; ailemin yapmış olduğu bir branş. Amcalarım ve ağabeyim millî boksörler… Kibar Tatar, Ensar Tatar ve ağabeyim Serkan Tatar… Beni de bu spora kazandıran ağabeyim Serkan Tatar oldu”

“KEYİFLE YAPIYORUM”

İşini keyifle yaptığını söyleyen Tatar, ilk ring deneyimi için “İlk ring deneyimim çok acemi ve bir o kadar heyecanlı olmuştu. Fakat yıllar geçtikçe ve tecrübe kazandıkça işin keyfini çıkarmaya başladım” diyor.

“TOPLUMUN TEMELLERİNİ SARSTIM”

Tatar, kadın bir boksör olmanın zorluklarını her zaman yaşadığını belirtirken, cinsiyetçiliğe karşı mücadelesini şöyle aktardı: “Toplum olarak da boks sporuna bakış açısı çok farklı. Boks erkek sporu’, ‘kadınsan boks yapamazsın’ gibi kadınların bu işi asla yapamayacağı yönünde çok şeyler duydum. Buna rağmen yılmadım Mücadele biz kadınların işi olduğu için attığım yumruklar ile toplumun temelini sarstım diyebilirim.”

Kadınlara çağrıda bulunan Tatar, “Ön yargılara açık olmalıyız ama istediğimiz şeyden vazgeçerek değil onunla yüzleşerek devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı

“MENTAL ANTRENMAN ÖNEMLİ”

Antrenmanlarını sadece fiziksel değil mental olarak da gerçekleştirdiğini söyleyen başarılı sporcu, “Mental olarak maça hazır değilseniz performansınız tam anlamıyla ringe yansıtmamız mümkün değildir. Mental antrenmanlar yaptıktan sonra maçlarımda daha iyi tekniğimi kullanmayı öğrendim, daha rahat hissettim kendimi. Bu her sporda böyle” diye konuştu.

“GURUR DUYUYORUM”

“Daha çok spor, Daha çok Kadıköy!” projesi hakkında konuşan Tatar, sporun herkes için çok önemli olduğunu söyleyerek, “Mesleğin dışında spor benim için ‘mutluluk ve heyecan verici bir eylem’ anlamına geliyor” dedi ve ekledi: “Öncelikle Kadıköy Belediyesi’ni ve tüm Spor Müdürlüğü’nü tebrik ediyorum. Toplum için her branşın tanıtılması ve insanların spora yönlendirilmesi harika bir fikir. Bunun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum”

GÜLSÜM TATAR KİMDİR?

Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulundan mezun olan Gülsüm Tatar 7 sene Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde ringe çıktıktan sonra Kayseri Birlikspor’a transfer oldu

Dünya ve Avrupa Şampiyonu Gülsüm Tatar 2004 yılında İtalya Riccione’de Avrupa Şampiyonu, Rusya Podolsk Dünya Şampiyonasında gümüş madalya, Norveç Tonsberg’de Avrupa Şampiyonasında bronz madalya, 2006’da Varşova’da Avrupa 3.lüğü, 2008 Çin Ningbo City’de Dünya Şampiyonu, 2009 yılında Ukrayna Nikolayev’de Avrupa Şampiyonluğu ve 2010 senesinde Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonasında altın madalya kazandı.

ÜNLÜ SPORCULAR ANTRENÖR OLACAK

Eylül ayının sonuna kadar sürecek “Daha çok spor, Daha çok Kadıköy!” projesine katılıp, Kadıköylülerle spor yapacak isimler ve program ise şöyle:

4 Ağustos Pazar - Gülsüm TATAR/Milli Boksör

18 Ağustos Pazar - Metin TEKİN/Milli Futbolcu-Spor Yorumcusu

25 Ağustos Pazar – Sarper GÜNSAL/Bisiklet/Spor Yorumcusu

1 Eylül Pazar - Burcu HAKYEMEZ /Profesyonel Voleybolcu

8 Eylül Pazar - Önder ÖZEN/Futbolcu

15 Eylül Pazar - Zeynepgül ENE/Milli Basketbolcu

22 Eylül Pazar - Aykut AY/Milli Atlet

29 Eylül Pazar - Volkan GÖKCEK/Boksör