Çocukların geleceği için koştular

Sloganı “Çocuklarımızın geleceği için koşuyoruz” olan Vodafone 39.İstanbul Maratonu’nu koşuldu

39. İstanbul Maratonu, 12 Kasım Pazar günü gerçekleştirildi. Maratonun 42 kilometrelik etabını erkeklerde Kenya asıllı Fransız atlet Abraham Kiprotich, kadınlarda Kenyalı atlet Ruth Chepngetich kazandı . Bu yılki sloganı “Çocuklarımızın geleceği için koşuyoruz” olan maratona 100 ülkeden yaklaşık 125 bin kişi katıldı.

2012 yılında Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği tarafından Altın Kategori unvanına layık görülen İstanbul Maratonu; Maraton, 15K, 10K, Halk Koşusu ve Tekerlekli Sandalye olmak üzere beş ayrı kategoride gerçekleşti.

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ DE KOŞTU

İstanbul Maratonu aynı zamanda sivil toplum örgütlerinin duyarlılık oluşturdukları ve çeşitli kampanyalara destek sağladıkları bir etkinlik olma özelliği taşıyor. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, Türk Alzheimer Derneği, Kadın Dayanışma Vakfı, Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı, TEMA Vakfı, Tohum Otizm Vakfı, Down Sendromu Derneği, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı gibi birçok sivil toplum örgütü maratona çeşitli kampanyalarla katıldılar.

Akif Hamza Çebi, Utku Çakırözer, Sezgin Tanrıkulu, Onursal Adıgüzel, Ali Şeker, Ali Haydar Hakverdi, Zeynep Altıok, Mahmut Tanal, Gürsel Tekin, Hayati Yazıcı, Filiz Kerestecioğlu da koşuya katılarak çeşitli sivil toplum örgütlerine destek olan vekiller arasındaydı.

KADIKÖYLÜLER DESTEK İÇİN KOŞTU

Kadıköy’den de birçok koşucu sivil toplum çalışmalarını desteklemek amacıyla maratonda koştu. Ali İsmail Korkmaz Vakfı’nın “Düşlere güç ver” kampanyasına destek için Kadıköylülerin yanı sıra birçok gazeteci, sanatçı ve milletvekili köprüdeydi.

Gelirinin öğrencilere burs olarak kullanılacağı vakfın koşusuna Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz ve ailesi de katıldı. ALİKEV koşuculara köprü üzerinde sanatçı Melike Demirağ eşliğinde “Arkadaş” isimli şarkıyı hep beraber söylediler.

Kadıköylü gençlerin kurduğu Güzel İşler Derneği de “Güzel İşlerin Peşinde Koşun” sloganıyla Bergamalı kadınların üretim ve iş gücünü desteklemek için 39. İstanbul Maratonu’nda koştu. Dernek, kültürel zenginliğin yemeklere yansıdığı Bergama’da Değiş Tokuş Mutfak Atölyesi ile hem Bergama Mutfağı'nı keşfedip tanıtmayı hem de deneyim ve bilgi paylaşım ağı oluşturarak kadınların üretimine destek olmayı hedefliyor.

Maratona Güzel İşler Derneği adına katılan 30 genç bu atölyenin kurulması için koşarak bağış topladı. Toplanan bağışlar tamamen bu atölyenin gerçekleştirilmesine harcanacak.

“BENİM KIZIM OKUYACAK “ DEDİLER

Maratonda, kız çocuklarının eğitim hakkı için “Benim Kızım Okuyacak “diyen yüzlerce koşucu da yerlerini aldı. Halkevleri Vakfı “Benim Kızım Okuyacak “ diyerek 300 koşucuyla ilk defa İstanbul Maratonunda koştu.

Vodafone 39. İstanbul Maratonunda bu yıl Hayata Destek Derneği de yer aldı. 111 kişilik sporcu ekibi ile mevsimlik tarım işçisi ya da mülteci olan ihtiyaç sahibi anneler ve onların yeni doğan bebekleri için koşan Hayata Destek Derneğine Mirgün Cabas, Janset Paçal, Saadet Işıl Aksoy, Meriç Aral gibi tanınmış isimler de destek verdi.