Çocuklar spordan uzak!

Yapılan araştırmalar, Türkiye’de 4 çocuktan yalnızca 1’inin düzenli fiziksel aktivite yaptığını ortaya koyuyor

Sabri Ülker Vakfı, Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirdiği Yemekte Denge Eğitim Projesi’ne bu yıl eklenen “Aktif Yaşıyoruz” modülüyle, çocukluk çağında okullarda düzenli fiziksel aktivite programının ilk adımını attı.

2013 yılında yapılan Türkiye Çocukluk Çağı (7-8 Yaş) Şişmanlık Araştırması sonuçlarına göre çocukların yüzde 14’ü fazla kilolu ve yüzde 8’i ise şişman olduğunu belirtiyor. Vakıf, ilerleyen yaşlarda kalp ve damar hastalıkları, şeker hastalığı, gibi sorunlara neden olabilen çocukluk çağı şişmanlığının önüne geçilebilmesi için çocuklara, küçük yaşlardan itibaren yeterli ve dengeli beslenmenin esasları ile fiziksel aktivitenin öneminin anlatılması gerektiğinin altını çiziyor.

FİZİKSEL AKTİVİTE YAPMIYORLAR

Türkiye’de Okul Çağı Çocuklarında Büyümenin İzlenmesi Projesi (TOÇBİ) verilerine göre verilerine göre 6-10 yaş grubu çocuklar günlük ortalama televizyon ve bilgisayar başında ortalama 2 saat geçirirken ev dışında oyun oynama süreleri ortalama 1 saat olarak yansıyor. Çocukluk Çağı Obezite Araştırması (COSI-TR) verilerine göre ise Türkiye’de her 4 çocuktan 3’ü hiç düzenli fiziksel aktivite yapmıyor.

Hafta içinde çocukların yüzde 22,4’ü ve hafta sonunda ise yüzde 19,7’si en az bir saat bilgisayarda oyun oynuyor. Hafta içinde çocukların yaklaşık yüzde 56’sının günlük aktivitelerinin arasında bilgisayarda oyun oynama geliyor. Hafta içinde çocukların yüzde 96,8’inin, hafta sonunda ise yüzde 97,7’sinin günlük aktiviteleri arasında televizyon seyretmek yer alıyor.