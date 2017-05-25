Çocuklar müjde! Yaz Okulu başlıyor…

Spor ve sanatın bir arada olduğu Kadıköy Belediyesi Yaz Spor Okulu kayıtları başladı. 12 Haziran’da kapılarını açacak olan Yaz Spor Okulu’na yoğun ilgi var

Kadıköy Belediyesi bu yaz mevsiminde de Kadıköylü çocuklar için dolu dolu bir yaz okulu programı hazırladı. Yaz okulunda n e mi var?

Yüzmeden Basketbola, Futboldan Voleybol, Tenis, Masa Tenisi ve Satranca 7 farklı spor branşında yaz okulu düzenleyen Kadıköy Belediyesi sanat çalışmalarını da unutmadı. Kadıköy Belediyesi’nin 2017 Yaz Okulu programında bu yıl Ahşap Boyama, Ritim ve Yaratıcı Drama da yer aldı.

KONTENJANLAR DOLUYOR

Kadıköy Belediyesi Gençlik Spor Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada yaz okuluna büyük ilgi olduğu, bazı yaş gruplarında kontenjanların dolduğu ve bazılarının da dolmak üzere olduğu belirtildi.

Kadıköy Belediyesi Yaz Spor Okulları 12 Haziran 2017 tarihinde başlayacak. Yaz Okulu’nun kayıtları 22 Mayıs Pazartesi günü başladı. Kayıtları ikinci gününde 7-9 yaş 1. Dönem kontenjanının dolduğu belirtilirken, aynı yaş grubu için 2. Dönem kontenjanının da dolmak üzere olduğu belirtildi.

Kadıköy Belediyesi Yaz Spor Okulları 6-9, 7-9, 10-11, 10-12, 12-13 ve 14-18 yaş gruplarında gerçekleştirilecek.

Kadıköy Belediyesi Yaz Spor Okulları bu yıl 3 dönem şeklinde yapılacak.

Dönem 12 Haziran-7 Temmuz, 2. Dönem 10 Temmuz-4 Ağustos, 3. Dönem 7 Ağustos-29 Ağustos 2017 tarihlerinde devam edecek. Kadıköy Belediyesi Yaz Spor Okulları’nda 1 dönem 4 haftalık süreyi kapsıyor.

Kadıköy Belediyesi Koşuyolu Parkı Spor Merkezi, Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Spor Merkezi, Caferağa Spor Salonu ile Kadıköy Belediyesi Kalamış Spor Merkezi’nde hafta içi günlerde düzenlenecek.

Kalamış Spor Merkezi’ndeki yaz okulunun tam gün, öğle yemeği dahil olduğu için ücretli olduğu belirtildi. Kalamış Spor Merkezi Yaz Spor Okulu 1 dönem ücreti 300 TL.

Kadıköy Belediyesi Yaz Spor Okulları hakkında detaylı bilgi 0216 349 77 68 numaralı telefondan alınabiliyor.