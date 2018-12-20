Çocuklar “Barış Abi”leri için turnuvada buluşacak

Barış Manço’nun doğum gününe ithafen düzenlenen, 2. Adam Olacak Çocuk Satranç Turnuvası 400 çocuğun katılımıyla Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi Kokteyl Salonu’nda gerçekleşecek

Çocuklar “Barış abi”lerini satrançla anıyor. Geçen yıl Barış Manço’nun doğum gününde ilki gerçekleştirilen Adam Olacak Çocuk Satranç Turnuvası’nın 2.si düzenleniyor. Barış Manço’nun 76. doğum gününe ithafen düzenlenen yapılacak 2. Adam Olacak Çocuk Satranç Turnuvası, Kadıköy Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliği ile doğum gününü takip eden ilk hafta sonu olan 5-6 Ocak tarihlerinde 400 çocuğun katılımıylaKadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi Kokteyl Salonunda tarihlerinde gerçekleşecek.

8 yaş altı, 10 yaş altı, 12 yaş altı ve 16 yaş altı kategorilerinde düzenlenen turnuvada her grupta 100 çocuk yarışırken bütün çocuklara verilecek olan anı madalyasının yanı sıra kategorilerin ilk beşlerine başarı madalyası verilecek.

EMEKTARLAR YARIŞIYOR

2018-2019 İstanbul Emektarlar Satranç İl Birinciliği Turnuvası Haydarpaşa Lisesi Spor Kulübü katkılarıyla Kadıköy Belediyesi Koşuyolu Gönüllü Evi’nde gerçekleşecek. 22-23 Aralık 2018 tarihlerinde 50 Yaş üstü ve 65 Yaş üstü kategorilerinde yapılacak olan turnuva sonunda her iki kategoride dereceye girecek sporcular kupa ve madalya ödüllerinin yanı sıra Haydarpaşa Lisesi Spor Kulübü tarafından yarım altın, çeyrek altın ve gram altın ile ödüllendirilecek.

Turnuva sonunda şampiyon olacak sporcu 2018-2019 İstanbul Emektarlar Satranç İl Birincisi unvanını kazanacak ve turnuvayı tamamlayan tüm sporcular 2019 Türkiye Emektarlar Şampiyonasına katılma hakkı kazanacak.