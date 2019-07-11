Çocuk gelişimine “ZUMBA” etkisi

Zumbanın özgüveninin gelişmesine katkı sunduğunu dile getiren eğitmen Feride Saltaş, “Çocuklar zumba yaptıklarında fiziksel ve zihinsel olarak kendilerini daha iyi hissediyor.” diyor

Kadıköy Belediyesi sporun hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesi için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu amaçla hayata geçirdiği merkezlerden biri olan Acıbadem Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi ile de hem Kadıköylülere spor yapma alışkanlığı kazandırıyor hem de bu sayede sağlıklı bir Kadıköy’ün temelini atıyor. Merkezde uzman eğitmenler eşliğinde yetişkinlere ve çocuklara yönelik yüzme, zumba, yoga, pilates, jimnastik gibi dersler veriliyor. Yoga, jimnastik, eğitsel oyunlar ve yüzme dersine severek gelen çocuklar, zumba dersinden de büyük bir keyif alıyor.

Zumbanın müziği, dansı ve sporu kapsadığını, bu yüzden çocukların zumba yaparken çok eğlendiğini dile getiren Kadıköy Belediyesi Acıbadem Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi eğitmenlerinden Feride Saltaş, “Dersler ve sınavlardan kaynaklı stres altında olan çocuklar zumba yaparak hem fiziksel hem de zihinsel bir rahatlama yaşıyor.” diyor.

“BEDENLERİNİ TANIMALARINI SAĞLIYOR”

Eğitmen Feride Saltaş; “Okulda belki parmak kaldırmaya çekinen çocuklar, burada kendi yaş grubundaki arkadaşlarıyla birlikte aynanın karşısında dans ediyor. Bu da onlara güven veriyor. Müzikle birlikte hareket etmek bedenlerini tanımalarını ve fark etmelerini sağlıyor. Dans edemem diyen çocuğa bir bakıyorsunuz ki kendini müziğin ritmine bırakmış. Koreografi ile çalışıyoruz. Ama farklı müziklere de yer veriyoruz. Çünkü çocuklar özgün hareketler de sergiliyor. Bu durumda onların gelişimine katkı sunuyor.” diye konuştu. Merkezde yaz döneminde çocuklara yönelik zumba dersinin cuma günü saat 16.00’da gerçekleştiğini ifade eden spor eğitmeni Feride Saltaş, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Çocukların derse ilgisi yoğun. Yaz dönemi olduğu için kontenjanın bu kadar hızlı bir şekilde dolabileceğini düşünmemiştim. Şu an 7-9 yaş arası çocuklar geliyor. Eylül ayı itibariyle ders gününde ve saatinde değişiklik olacak. Çünkü okulların açılmasıyla birlikte talep daha çok artıyor.” dedi.

HEM ÇOCUKLAR HEM AİLELER MUTLU

Kızı Beliz’in Acıbadem Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi’nde zumbaya geldiğini ifade eden Ceren Yılmaz, “Kızım 6 yaşındayken dans etmek için kursa gitmek istediğini söyledi. Biz de araştırdık. Kadıköy Belediyesi’nin bünyesindeki bu merkezde zumba verildiğini öğrendik. Bir aydır severek geldiği kurstan mutlu ve eğlenmiş bir şekilde ayrılıyor. Onun mutlu olması bizi de mutlu ediyor.” derken Selim Küçüker ise düşüncelerini şöyle dile getiriyor; “Kızım Beyza spora ve müziğe çok yatkın. Zumbanın içinde de müziğin ve sporun olmasından dolayı açıkçası çok mutluyum. Kızım severek geliyor. Zihinsel ve bedensel gelişimine katkısı olacağını düşünüyorum.”