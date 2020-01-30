Çocuk basketçiler Caferağa’da ter döktü

Geleceğin parlak yıldızları çocukbasketçiler Kadıköy’de yapılan gruplar arası amatör maç müsabakasında kıyasıya mücadele verdi

Gençleri spora teşvik etmek, geleceğin parlayan yıldızları olan basketbolcuları yetiştirmek amacıyla Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen takımlar arası basketbol müsabakasının bu haftaki maçları Kadıköy Belediyesi Caferağa Spor Salonunda yapıldı. 28 Ocak Salı günü oynanan müsabakada dört farklı yaş grubu (U12, U15, U16, U18) olmak üzere yapılan grup maçlarına basketsever Kadıköylü ebeveynlerin ilgisi yoğundu. Sahaya ilk olarak çıkan U12 2008 doğumlular arasında yapılan müsabakada, minik basketçiler gruptan çıkabilmek için kıyasıya mücadele etti. Ada Yıldızlar takımı ile Girişim arasında yapılan müsabakada Ada Yıldızlar 50-23 yenilerek sahadan üzgün ayrıldı.

“TEK AMAÇ SPORA TEŞVİK”

Girişim U12 2008 doğumlu basketbolcuların takım koçu olan Batuhan Yılmaz “Şu anda kazanmak veya kaybetmekten ziyade amacımız çocukların spor ile olan ilişkilerini kuvvetlendirmektir. Bu yaş gruplarında hedef, sporu sevdirerek geleceğin parlak basketbolcularını ortaya çıkarmak olmalıdır. Daha fazla antrenman yapmak istiyoruz ancak salon sıkıntılarından dolayı yarım kalıyor. Haftada 4 gün boyunca birer saat antrenman yapıyoruz. Geleceğin basketbolcularını yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz.” şeklinde konuştu.

“HEDEFİMİZ PROFESYONELLİK”

Maç hakkında kısa bir değerlendirme yapan Ada Yıldızlar takım koçu Sertan Benvar “İki takım da güzel bir mücadele verdi. Fakat bizim daha çok hatamız vardı. Karşı rakibin fiziksel üstünlüğü vardı ve biz hücumda sayı bulamayınca skor bu hale geldi. Oyuncularımızın yaşı daha çok genç, kendilerini geliştirebilecekleri uzun yıllar var önlerinde. Takımın hedefi U14’e kadar bireysel savunmalarını geliştirip iyi bir takım oyuncusu olmalarını sağlamaktır. En büyük hedefimiz ise profesyonelliği arttırıp kaliteli oyuncular yetiştirmektir.” ifadelerini kullandı. Profesyonel olmak için sıkı bir çalışma yapılması gerektiğini vurgulayan Sertan Benvar, “Her gün aksatmadan 1 veya 2 saat antrenman yapılması gerekiyor. Bu ileriki zamanlarda kademeli şekilde artıyor. Seçmelerde çocuğun basketbola eğilimi olup olmadığını ölçtükten sonra kategorize ediyoruz. İnanıyorum ki bizim ülkemizde kaliteli basketbolcular yetişmeye devam edecektir” dedi.

HEDEF NBA

Maç sonrası fikirlerini söyleyen Ada Yıldızlar takımının oyuncusu Mehmet Mert Kar “Yenebileceğimiz bir takıma karşı yenilmek çok üzücü bir durum oldu. Karşı rakip çok fazla pas arası yaparak etkileyici bir oyun kurdu. Çalışmalarımızı daha çok sıklaştırarak galip olmayı istiyoruz. Bireysel olarak hedefim NBA’de oynamak.” şeklinde konuştu.