Caddebostan’da kupa heyecanı

Kadıköy Kaymakamlık Kupası Kros Yarışmaları’nda 10 - 18 yaşlarında 246 öğrenci İstanbul genelinde Kadıköy’ü temsil etmek için birbiriyle mücadele etti.

Her yıl İstanbul genelinde gerçekleşen Valilik Kupası Yarışmaları’na katılacak adayların belirlendiği ve her ilçede düzenlenen Kaymakamlık Kupası Kros Yarışmaları’nın Kadıköy ayağı 22 Mart Cuma günü gerçekleşti. Caddebostan sahilinde gerçekleşen yarışmada; küçük kızlar/ küçük erkekler, yıldız kızlar/yıldız erkekler ve genç kızlar / genç erkekler şeklinde gruplanan 41 okuldan 246 öğrenci, ferdi ve takım oyunlarında yarıştı. Yarışmalar sonucu 18 öğrenci ferdi dalda ve 18 takım dereceye girerek İstanbul’da Valilik Kupası için yarışmaya hak kazandı.



Yarışmalar sonucunda Küçük Kızlar Ferdi’de Naz Tırak 1., Ayşe Nil Sorucu 2. Yaren Albayrak 3. Olurken, Küçük Kızlar takımda Melahat Akkutlu Ortaokulu 1., İkbaliye Ortaokulu 2. ve M. Mihriban Baysan Ortaokulu 3. oldu.Küçük Erkekler Ferdi’de Mikail Atakan 1., Emir Dilbaş 2. Yaren Albayrak 3. Oldu. Küçük Erkek Takım’da Özel Irmak Ortaokulu., Melahat Akkutlu Ortaokulu 2. ., İkbaliye Ortaokulu 3. oldu.



Yıldız Kızlar’da Eda Taukçuğlu 1, Duru Koyuncu 2, Elif Sönmez 3. olurken, Yıldız Erkeklerde Barış Yıldırım 1, Furkan Bulut 2, Yiğit Emir Ekiz 3. Oldu. Takımlarda ise Yıldız Kızlarda Halil Türkkan Ortaokulu 1., Mihriban Baysan Ortaokulu 2., Melahat Akkutlu Ortaokulu 3.; Yıldız Erkek takımlarında Melahat Akkutlu İlkokulu 1., Bostancı Atatürk Ortaokulu 2., Mihriban Baysan Ortaokulu 3. olma başarısını gösterdi.



Genç Kızlar kategorisinde ise Manolya Gargaracı 1, Açelya Gargaracı 1, Zeynep Dikraköse 3; Genç Erkekler kategorisinde Ufuk Aynacı 1, Sarp Meriç Akşimşek 2, Bartu Arık 3. oldu. Genç Kızlar takımlarından Kazım İşmen Anadolu Lisesi 1., Erenköy Kız Anadolu Lisesi 2., adıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3. Olurken; Genç Erkekler takımlarından General Ali Rıza Ersin Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 1., İstanbul Kadıköy Lisesi 2., Muhsin Adil Binal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3. Olarak Kadıköy’ü İstanbul genelinde temsil edecek takımlar oldular.



