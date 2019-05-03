Caddebostan’da “Cedi Osman” heyecanı

NBA’deki başarılı grafiğiyle tüm dünyanın dikkatini çeken Cedi Osman, Caddebostan Sahili’nde hayranlarıyla bir araya gelerek sokak basketbolu oynadı

Dünyanın en prestijli basketbol ligi NBA’de Cleveland Cavaliers formasıyla Türkiye’yi başarılı bir şekilde temsil eden milli basketbolcu Cedi Osman, 28 Nisan’da Caddebostan Sahili’nde bulunan basketbol sahasında sporseverlerle buluşacağını duyurdu. İstanbul’un dört bir tarafından basketbolseverler Caddebostan’a akın ederken, Cedi Osman hayranlarıyla birlikte tek potada maç yaptı. Etkinlik sonrasında konuşan Cedi Osman, amacının sokak basketbolunu canlandırmak olduğunu söylerken, buluşmalara devam edeceğinin müjdesini verdi.

“SOKAK BASKETBOLUNU CANLANDIRMAK İSTİYORUM”

İki maç yapan ve izleyen herkesle tek tek fotoğraf çektiren Cedi, Edirne'den onu görmek için gelen bir hayranına ayakkabısını hediye etti. Cedi etkinliğin ardından yaptığı açıklamada amacının sokak basketbolunu yeniden canlandırarak gençleri spora teşvik etmek olduğunu ifade ederken, “Eskiye oranla dışarıda basketbol oynayan çocuklar ve yetişkinler yok. O yüzden ben tekrardan bu akımı başlatmak istiyorum. Türkiye’de genç ve yetenekli arkadaşlarımız çok fazla, ben hem onlara bir yardım hem de sokak basketbolunu tekrardan bir akım haline getirmek istiyorum. En büyük hedefimiz bu” dedi.

HEDEF BÜTÜN ŞEHİRLER

İstanbul’dan sonra Ankara’da gerçekleşecek bir etkinliğe katılacağını söyleyen Cedi, hayalinin ü Türkiye’deki tüm şehirlerde sokak basketbolu etkinliğine katılmak olduğunu belirtti. Osman, “İnşallah tüm şehirlere gitmeye çalışacağız. Maalesef zaman kısıtlı, çok fazla zamanımız da yok ama elimizden geldiğince her yere gitmeye gayret göstereceğiz” şeklinde konuştu.

“GRUBUMUZ ZORLU AMA GEÇECEĞİZ”

2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası’nın başlamasına aylar kala kupa hakkında konuşan Cedi, “Dünya Kupası çok zorlu olacak, inanıyorum ki herkes çok heyecanlıdır. Dünya Kupası'nda biz de en iyi şekilde Türkiye’yi temsil etmeye çalışacağız. Grubumuz zorlu ama kesinlikle geçeceğimize inanıyoruz. Adım adım maçları düşüneceğiz” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDİYORUM”

Milli Basketbolcu Cedi Osman konuşmasına şu şekilde devam etti: “Beni takip eden herkese ve destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle sizlerin beni takip ettiğini bilmek beni çok mutlu ediyor ve ben çıktığım her maçta en iyi şekilde oynamaya çalışıyorum. Çünkü ben Türkiye’yi temsil ediyorum ve kendi ülkemi temsil ediyorum. Siz hep aklımdasınız o yüzden ben de en iyi basketbolumu oynamaya çalışıyorum.”