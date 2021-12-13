Bu yılın en hızlı ilçesi belli oldu

Spor İstanbul’un düzenlediği “Kent Ormanı Koşusu İlçeler Yarışıyor” etkinliği sona erdi. Hacıosman Kent Ormanı’nda gerçekleştirilen yarışta Ümraniyeli sporcular hem kadınlarda hem de erkeklerde birinciliği aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, İstanbul’un daha aktif, enerji dolu ve sağlıklı bir şehir olması amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Yıl boyunca spor okullarında çocukları sporla tanıştıran, açık hava egzersizleriyle şehrin dört bir yanına hareket getiren, organize ettiği turnuva ve yarışlarla kente dinamizm ve renk katan İBB Spor İstanbul, aralık ayının soğuk günlerini spor etkinlikleriyle ısıttı.

Yılın son koşusunda kendi ilçelerinde en başarılı olan koşucular yarıştı. Kadınlar ve erkekler kategorisinde birincilik Ümraniye'nin oldu. Erkeklerde Yücel Aydın 23.45, kadınlarda Nuray Göktepe 29.02'lik derecesiyle yarışı tamamladı.

Yarışta birinciye bin 500, ikinciye bin TL ve üçüncüye ise 750 TL ödül verildi. Koşuya katılan her sporcuya madalya takdim edildi.



