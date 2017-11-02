Bu adımlar çocuklar için

Vodafone İstanbul Maratonu bu yıl "Çocuklarımızın geleceği için koşuyoruz" temasıyla düzenleniyor. Çocuk işçiler ve kız çocuklarının eğitimi için yürütülen kampanyayı Tuğçe Özçelik ve Ceyla Altındiş’le konuştuk

Türkiye'nin uluslararası arenadaki en önemli koşu etkinliği ve dünyada kıtalararası koşulan ilk yarış olan Vodafone İstanbul Maratonu, 12 Kasım Pazar günü 39'uncu kez düzenlenecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda gerçekleştirilecek Vodafone 39. İstanbul Maratonu, "Çocuklarımızın geleceği için koşuyoruz" temasıyla düzenleniyor. Yaklaşık 30 bin sporcunun katılmasının beklendiği Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nda, yüz binlerce İstanbullu da Asya'dan Avrupa'ya yürüyecek. Maratona bireysel katılım sağlandığı gibi, sivil toplum kuruluşları da yardım kampanyaları için yarışta yerini alacak. Her yıl yüzlerce Kadıköylünün katıldığı maratonda bu yıl da Kadıköy’den iki grup çocuklar için koşacak.

KIZ ÇOCUKLARI OKUSUN DİYE…

“Benim kızım okuyacak” kampanyasını yürüten Halkevleri Vakfı kız çocuklarının eğitimine ve barınmasına doğrudan katkı yapabilmek için maratonda yer alıyor. Kadıköy’den yarışa katılacak olan Tuğçe Özçelik kampanyanın detaylarını ve amacını Gazete Kadıköy’e anlattı. Kadıköy'den maratonda 15 kilometre koşacak 10 koşucunun olduğunu söyleyen Özçelik, şu bilgileri paylaştı: “Halkevleri Vakfı, bundan üç yıl önce gerici yurtların cenderesinin kırılması, alternatif bir yaşamın kurulması ve kadın üniversite öğrencilerinin barınma sorunun çözülmesi için üniversiteli kadınlara yönelik Çağdaş Öğrenci Evi'ni açmıştı. Maratona katılma ve kız çocuklarının geleceği için koşarak bağış toplama da bu fikrin devamı olarak ortaya çıktı. Birçok kurum gibi biz de hem toplumsal duyarlılığı artırmak hem de kız çocuklarının eğitimine ve barınmasına doğrudan katkı yapabilmek için ülkedeki duyarlı tüm kesimlerin potansiyelini açığa çıkartmak amacıyla maratona katılmaya karar verdik. Kampanyanın sonucunda toplanan paralarla ne yapılacağına koşucular ve gönüllülerle birlikte karar vereceğiz”

“Amacımız ülkedeki kız çocuklarının okuma oranlarına, kadınların eğitimin her alanından uzaklaştırılmasına dikkat çekmek” diyen Özçelik, “Okula gidemeyen 2 milyona yakın kız çocuğunun okula gidebilmesini sağlamak, son üç yılda yüzde 96,6'da 91,2'ye düşen kız çocuklarını okuma oranını yükseltmek, okuma yazama bilmeyen 5 kişiden 4'ünün kadın olduğu gerçeğini değiştirmek, küçük yaşta zorla evlendirmenin ortadan kalkmasına destek sağlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.

302 KİŞİ KOŞACAK

Ülke genelinde ise 302 kişinin kız çocuklarının eğitimi için koşacağını söyleyen Özçelik, 20 Ekim itibariyle yeni kayıtların alınamadığını ancak duyarlı vatandaşların benimkizimokuyacak.org adresinden kendilerine profil oluşturarak bağış toplayabileceğini, maraton sabahı duyurulacak buluşma noktalarına gelerek koşucuları yolculayabileceğini de ekledi. Özçelik, kampanyaya destek vermek isteyenlerin 9-11 Kasım tarihlerinde Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde (Yenikapı Miting Alanı) düzenlenecek olan Maraton Fuarı kapsamında sunulacak geç kayıt imkânından yararlanabileceğini de belirtti. Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlar benimkizimokuyacak.org adresine girerek istedikleri koşucuya bağış yapabilecek.

https://twitter.com/kizimokuyacak?=8

https://www.facebook.com/benimkizimokuyacak/

KOŞALIM DA BÜYÜSÜN

Koşuyolu’ndaki binasında çalışmalarına devam eden Hayata Destek Derneği de geçtiğimiz yıl gibi bu yılda maratona katılıyor. Hayata Destek, bu yıl ihtiyaç sahibi anneler ve bebekleri için koşacak. “Koşalım Da Büyüsün” sloganıyla 100 koşucunun katılacağı kampanyayı, Hayata Destek Derneği’nden Ceyda Altındiş ile konuştuk.

Hayata Destek, afetten etkilenmiş insanlara hak temelli destek çalışmalarını, Türkiye’nin 8 ilinde 9 Hayata Destek Noktası ve 4 Hayata Destek Evi aracılığıyla yürütüyor. Altındiş, Hayata Destek Takımı’nın toplayacağı bağışların, saha çalışmalarında ihtiyacı olduğu belirlenen annelere, her biri 250 TL değerinde olan “Onuncu Ay Paketi” şeklinde ulaştırılacağını söyledi.

500 ANNE VE BEBEĞE YARDIM

Savaştan kaçmak zorunda kalan mülteci ve mevsimlik tarımın sağlıksız koşullarında yaşayan, 500 anne ve bebeğe destek olmayı hedeflediklerini söyleyen Altındiş, “ Dokuz aylık hamilelik sürecine gönderme yaparak ismini verdiğimiz çantalarda, bez, bez değiştirme yastığı, bebek şampuanı, pişik giderici krem, zıbın, çorap, eldiven, şapka ve bebek bakım rehberi gibi bir anneye doğumunun ilk birkaç ayında yardımcı olacak malzemeler var. Tüm bu malzemeler gerçekten sahaların acil ihtiyaçlarına denk geliyor. Tam da bu yüzden kampanyamızı #DoğumaYetişirGibi, #KoşalımDaBüyüsün hashtag’leriyle duyuruyoruz. Savaştan kaçmak zorunda kalan mülteci ve mevsimlik tarımın sağlıksız koşullarında yaşayan, 500 anne ve bebeğe destek olmayı hedeflediğimiz için, #BütünBebeklerBizim diyor ve herkesi hayata #NurTopuGibiBirDestek vermeye davet ediyoruz” dedi.

Hayata Destek Takımı’nda şu anda 100 kişi koşucu var. Koşucular 46 sivil toplum kuruluşunun yardımseverlik koşularını yürüttüğü Adım Adım İyilik Peşinde Koş platformundan kampanyalarını açtılar. Her birinin kendilerine özel bir kampanya adresleri (link) var. 28 Kasım’a kadar, bebeklere bakım malzemeleri yetiştirmek için koştuklarını e-posta, SMS, sosyal medya, telefon, whatsapp ve yüz yüze görüşmeler aracılığıyla çevrelerine ilan ederek, herkesi bağış yapmaya davet edecekler.

ÜNLÜ İSİMLER DESTEK VERİYOR

Destekçilerin arasında bu yıl Mirgün Cabas, Saadet Işıl Aksoy, Defne Koryürek, Meriç Aral, Barış Kıralioğlu, Ekin Özbiçer gibi gazeteci, sanatçı ve kanaat önderi isimlerin de olduğu bilgisini paylaşan Altındiş, “#KoşalımDaBüyüsün kampanyası pek çok insana, mülteci ve mevsimlik tarım işçisi pek çok anne ve bebeğin afet koşullarında hayatta kalmaya çalıştıklarını hatırlatırken, Hayata Destek’in bu alanda yürüttüğü çalışmalarından da haberdar edecek. Bizim onlara, İstanbul Maratonu’na katılmaları ve kampanya yürütmelerinde destek olacağımızdan şüphe duymasınlar. Maraton 12 Kasım’da yapılacak fakat koşucuların kampanyaları 28 Kasım’a kadar devam edebilecek. Ayrıca katılmak için koşmanın şart olmadığını, yürümenin de kabul olduğunu belirtelim. Biz, önceki deneyimlerimizi de hatırlayarak, 12 Kasım günü çok eğleneceğimize inanıyoruz” dedi.

Kampanyaya destek olmak isteyenler destekol@hayatadestek.org adresiyle dernekle iletişim kurabilir.

www.facebook.com/HayataDestek

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