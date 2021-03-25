“Bisiklet kadına yönetme gücü veriyor”

Kadınların ulaşım özgürlüklerini geliştirmeyi, sürdürülebilir şehirler yaratmayı ve kadın dayanışmasını yükseltmeyi amaçlayan Zincir Kıran Kadınlar, üçüncü çalıştayını gerçekleştirdi

Zincir Kıran Kadınlar’ın “#bisikletleyönet” temalı üçüncü çalıştayı, 18-19 Mart günlerinde Kadıköy’de yapıldı. Yeldeğirmeni’ndeki Bisiklet Atölyesi’nde gerçekleştirilen çalıştay, pandemi sebebiyle sınırlı sayıda katılımcıyla yapılırken, sosyal medyadan da canlı yayınlandı. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen çalıştayın hedefi, “Bisiklet konusunda kadınlarn birer kanaat liderleri olarak mikrofon önüne geçirmek, profesyonel olsun olmasın bildiklerini diğer kadınlarla paylaşmasını sağlamak ve kadınlara rol model olacak diğer kadınları tanıtmak.” olarak tanımlandı.

Çalıştayda genel olarak bisikletin kadınlara kendi hayatını yönetmek konusunda güç verdiği ve onları birer “yöneticiye dönüştürme” konusunda güçlü bir destekçi olduğu vurgulandı. Konuşmacılar da bisikletin kendilerine nasıl “yönetme gücü” verdiğini kişisel ve profesyonel hayatlarını baz alarak 15-20 dakikalık konuşmalarla anlattı.

SÖZ SAHİBİ OLMAYI BİSİKLETTEN ÖĞRENDİ

Çalıştay’ın ilk günü, Betül Karabay’ın, “Doğa Savunucusu ve Şehir Bisikletçisi” başlığı ile Kuzey Ormanları Savunması anılarını anlatmasıyla başladı. Karabay, Türkiye'den çıkarak farkındalık yaratmak için Fransa'ya pedal çeviren bisikletçilerin fark yaratan hikayelerini paylaştı. Bisikletin hak savunuculuğu için önemini vurgulayarak yaşadığımız şehir, ülke ve dünya hakkında söz sahibi olmayı bisikletten öğrendiğini belirtti.

Kadıköy Rasimpaşa Muhtarı Sultan Aksu da konuşmacılar arasındaydı. Aksu, bisikletin ve kadın dayanışmasının şehirlerin yönetimi için öneminden bahsetti. Bisiklete binmeyi bilmediğini ve öğrenmek istediğini söyleyen Aksu, şehirlerde daha fazla kadın yönetici olmasını umduğunu söyledi.



“DAHA ÇOK KADIN BİSİKLET SÜRMELİ”

Üçüncü konuşmacı olan Birgül Çay, CHP’li Esenyurt Belediyesi Meclis Üyesi olarak kendisinin bisikletle tanışma öyküsünü ve kariyerinde bisikletin gücünü anlattı. Çay, bisiklet turları da organize eden biri olarak çok daha bisiklet dostu şehirler olabilmesi için kadının bisiklete binmeyi öğrenmesi gerektiğini yaptığı sunumla anlattı.

Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı (KAPI) kurucusu Ayşe Kaşıkırık, kadınların pandemi sırasında kaybettiği haklarından ve uğradıkları haksızlıklardan bahsetti. Bisikletin ve kadın dayanışmasının bu kötü gidişata dur diyeceğine olan inancını dile getirdi.

Çalıştay’ın ikinci günü 19 Mart Cuma günü ise Seda Feza, bisiklet eğitmeni başlığı ile kendi kurumsal başarıları ve kariyerine paralel olarak giden bisiklet eğitmenliği macerasını anlattı. Feza, bu projelerle daha fazla kadına bisiklet öğreterek onlara da kendine de güç vereceği için heyecan duyduğunu belirtti.

“KADINLARIN DAYANIKLILIĞI FAZLA”

Milli bisikletçi Arzu Sağanak da çalıştayda konuşmacı olarak yer aldı. Sağanak, 25 yaşında başlayan kariyerinde yurt içi ve yurt dışı yarışmalara katılarak “yarışmanın bir erkek işi” olduğu algısını değiştirdiklerini söyledi. Kadınların dayanıklılığının fazla olduğunu aktaran Sağanak, bisiklet sporunun küçük yaşta kız çocuklarına öğretilmesinin gerektiğini bunun için de annelerin bisiklete binmeye başlaması gerektiğini belirtti.

CHP’li Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyesi Nazife Figen Karahan da, belediyelerin yönetim noktalarına gelen kadınların, belediyelerin kararlarına olumlu katkılar verebileceğini anlattı.

Son olarak ise WoMen of Orange adına Eline Morsink bir konuşma gerçekleştirdi. Hollanda'daki bisiklet kullanım alışkanlıklarını anlatan Morsink, Hollandalı kadınların bisikletle olan ilişkilerini anlattı.

İki gün süren çalıştaya sınırlı izleyici katılırken, sosyal medyadan çalıştayı canlı izleyenlerin soruları da anında konuşmacılar tarafından cevaplandı.