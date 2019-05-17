Birinci Amatör’e çıkan yok!

İkinci Amatör Lig’in son maçları önümüzdeki hafta oynanacak ancak hiçbir Kadıköy takımı Birinci Amatör Lig’e çıkış biletini alamadı

Birinci Amatör Lig’in bitiminin hemen ardından 9-10 Şubat tarihinde başlayan İkinci Amatör Lig’de 15. hafta maçları sonlandı. 18 farklı grupta mücadele eden onlarca İstanbul takımı Birinci Amatör Lig’e çıkmak için ter döktü. İkinci Amatör Lig’de ilk iki sıraya yerleşerek Birinci Amatör Lig’e çıkmak için ter döken 4 Kadıköy takımı; Feneryolu, Hasanpaşa, Kozyatağı ve Erenköy Acar da bulunuyordu. Takımlardan hiç biri bekleneni veremezken, zorlu bir sezonun ardından Birinci Amatör Lig’e çıkma şansını elde eden olmadı.

HAYALLER DİĞER SEZONA

Geçtiğimiz sene Birinci Amatör Lig’den İkinci Amatör Lig’e düşen Hasanpaşa, Birinci Amatör Lig’e çıkma parolasıyla kadroda revizyonlara giderek başladı. Sezona 1453 Maltepe Gençlik’i 6-0 yenerek hızlı bir başlangıç yapan Hasanpaşa, lider İçerenköy ve ikinci Esenkent haricinde kimseye yenilmeyerek 12. haftaya kadar gelmeyi başardı. 12. Haftadan sonra ligin ilk devresinde de mağlup olduğu İçerenköy ve Esenkent’e tekrar mağlup olan Hasanpaşa, ardından gelen Kozyatağı beraberliğiyle Birinci Amatör hayallerini diğer sezona erteledi.

KOZYATAĞI DİRENEMEDİ

Kadıköy’ün köklü kulüplerinden çeyrek asrı devirmiş Kozyatağı İdman Yurdu Spor Kulübü - İkinci Amatör Lig’de Hasanpaşa ile aynı grupta mücadeleye devam ediyor. Lige hızlı bir başlangıç yapan ekip art arda galibiyet ve mağlubiyet serileriyle dengesiz bir grafikle sezonu sürdürdü. Maddi gücü kısıtlı olan kulüp kendi - gençlerle bir takım kurmaya çalıştı. İlk iki maçı kazanınca oyuncuların ücret istemesinin ardından kulüp ücreti karşılamadı ve oyunculardan 4’ü farklı takımlara transfer oldu. Ayrılığın ardından formu düşen kulüp tekrar toparlansa da son haftalarda aldığı beraberlik ve mağlubiyetlerle iddiasını yitirmiş durumda.

ERENKÖY VE FENERYOLU ERKEN PES ETTİ

İkinci Amatör Lig’de 14. Ve 16. grupta mücadele eden Feneryolu ve Erenköy de bu sezon istediğini alamadı. 14. Grupta 4 galibiyet 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan Feneryolu, maç fazlası ve 14 puanla 6.durumda. Erenköy Acar ise 6 galibiyet 1 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 19 puanla 6. durumda.

KADIKÖY DERBİSİNDE KAZANAN OLMADI

17. Grupta birbirine karşı mücadele eden Kozyatağı ve Hasanpaşa 12 Mayıs Pazar günü Yenisahra Suni Çim Stadı’nda müsabaka yaptı. İki kulüp de maç öncesi Birinci Amatör iddiasını kaybetmesine rağmen maç büyük bir mücadeleye sahne oldu. Hasanpaşa 6. Dakikada Ali Taştan’ın golüyle maça hızlı başlarken, Kozyatağı’ndan cevap 26. Dakikada Burak Yılmaz’dan geldi. 53. Dakikada Emre Arslan’ın golü ile öne geçen Hasanpaşa, hemen 4 dakika sonra Ramazan Kargacı’nın golüyle beraberliğe razı oldu. Maç “2-2” beraberlikle sonlandı.