Bir haftada113 madalya 2 kupa!

İBBSK sporcuları, geçen hafta ulusal ve uluslararası alanda toplam 113 madalya elde etti

Türk sporunun alt yapı fabrikası İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (İBBSK) ulusal ve uluslararası alanda madalyaları topluyor. 11-17 Kasım tarihleri arasında çıktığı müsabakalarda toplam 113 madalya kazanan sporcular, ayrıca bir şampiyonluk ve bir ikincilik kupası elde etti. İBBSK sporcuları, bu tarihler arasında; güreş, halter, taekwondo, özel sporcular yüzme, paralimpik yüzme, artistik buz pateni, senkronize buz pateni ve karate branşlarında uluslararası ve ulusal müsabakalara çıktı.



GÜREŞTE ZİRVE İBBSK’NIN

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Ankara’da düzenlenen Grekoromen ve Serbest Güreş Süper Ligi finallerine İBBSK sporcuları damga vurdu. Grekoromen Süper Ligi finalinde ASKİ ile karşılaşan sporcular üst üste 2, toplamda ise 15. kez Türkiye Şampiyonluğu’na ulaştı. Serbest Süper Ligi finaline kalan ve İller Bankası ile karşılaşan takım ise Türkiye İkincisi oldu.



BURAK EKİNCİ AVRUPA 3.’SÜ

Antalya'da düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda İBBSK’dan Burak Ekinci bronz madalya kazandı.

Bosna Hersek’te düzenlenen Sarajevo Açık Yüzme Turnuvası’nda, Özel Sporcular Milli takımı adına yarışan Ali Şirolu, 3 birincilik, 1 ikincilik madalyası elde etti.



HALTERDE 3 ALTIN İLE ŞAMPİYON

Gaziantep'te düzenlenen Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası'nda yarışan Daniyar İsmayilov, koparmada 157 kg, silkmede 190 kg, toplamda ise 347 kg kaldırarak 3 altın madalya ile şampiyonluk kürsüsüne çıktı.



YÜZME TAKIMINDAN 90 MADALYA

Paralimpik yüzme takımı, 20 sporcuyla katıldığı Osman Çullu Bedensel Engelli Yüzme Milli Takımı Seçme Yarışları'nda 39 altın, 27 gümüş, 24 bronz olmak üzere toplam 90 madalya kazandı.

Artistik Buz Pateni Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ümitler Şampiyonası'nda da 1 gümüş, 3 bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından İzmir’de düzenlenen Senkronize Buz Pateni yarışmasında junior takım, 1 altın madalya kazandı.

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası'nda sporcuları da 2 altın, 4 gümüş, 4 bronz madalya elde etti.