Haftalık Bağımsız Gazete 22 Kasım 2019
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Bilgiyolu Koleji, Kadıköy şampiyonu oldu!

Bilgiyolu Koleji, Kadıköy şampiyonu oldu!
GazeteKadıköy

İstanbul Liselerarası Basketbol Şampiyonası’nda İlçeler Eleme Grubu Maçları sürüyor. Son derece çekişmeli geçen maçlardan biri de geçen hafta Saint-Joseph Lisesi ile Kadıköy Bilgiyolu Koleji arasında oynandı. Zorlu mücadele, 72-61 Kadıköy Bilgiyolu Koleji’nin galibiyeti ile sonuçlandı. Bu sonuçla Kadıköy İlçe Şampiyonu olan Bilgiyolu Koleji Basketbol Takımı, İstanbul İl Şampiyonluğu yarışında önemli bir avantaj elde etti..

Maç sonrasında açıklamalarda bulunan Bilgiyolu Eğitim Kurumları Genel Müdürü Hakan Alsaç; “Başarılı öğrencilerimizden oluşan takımımızın gösterdiği performans, bizleri son derece memnun etti. Takımımıza İl Şampiyonası’nda başarılar diliyorum. Desteklerinden dolayı başta sporcu öğrencilerimiz olmak üzere, Spor ve Sanat Eğitimi Danışmanımız UPS Spor ve Kültür Kulübü Genel Koordinatörü Semra Demirer hocamıza ve tüm emeği geçenlere teşekkürlerimi iletiyorum.” ifadelerini kullandı.

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