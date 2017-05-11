Belediye yarı finalde tamam dedi

Kadıköy Belediyesi Anadolu yakasındaki belediyelerin katıldığı turnuvaya yarı finalde veda etti

Kadıköy Belediyesi bu yıl ilk defa çeşitli müdürlüklerinde çalışan personelden kurulan futbol takımı ile Anadolu ligi kurumsal turnuvasına katıldı. Anadolu yakasında bulunan belediyelerin katıldığı ve bu yıl ilk defa gerçekleştirilen belediyeler turnuvasına Anadolu Yakası belediyelerinden Adalar, Ataşehir, Kadıköy, Kartal, Maltepe Belediyeleri olmak üzere toplam 5 belediye takımı katıldı.

Kadıköy Belediyesi 13 kişilik kadrosuyla ilk defa katıldığı turnuvada başarılı bir performans sergiledi. Belediyelerarası futbol turnuvasının, Kadıköy Belediyesi’nin her yıl düzenlediği müdürlükler arası kurumsal spor müsabakalarına denk gelmesi 13 kişilik kadroda eksikler yaşatırken, maç günlerinin arka arkaya gelmesi yorgunluk ve sakatlıklara da sebep olunca Kadıköy Belediyesi yarı finalde turnuvadan elendi.

Kartal Belediyesi ile yaptığı yarı final maçını kazandığı taktirde finale yükselecek olan Kadıköy Belediyesi bu fırsatı kaçırdı. Kadıköy Belediyesi turnuvada oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti ve toplam 5 puanla turnuvayı tamamladı.

Kadıköy Belediyesi ilk maçında Adalar Belediyesi’ni 7-2 mağlup etti. İkinci haftayı maç yapmadan geçen Kadıköy Belediyesi üçüncü haftada Kartal Belediyesi deplasmanında 4-4 berabere kaldı. Kadıköy Belediyesi dördüncü hafta maçında deplasmanda Maltepe Belediyesi ile oynadığı maçı 10-3 kazandı. Kadıköy Belediyesi altıncı haftada Ataşehir Belediyesi’ne hükmen mağlup oldu.