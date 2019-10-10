Belediye Olimpiyatları’nda ödüller dağıtıldı

Kadıköy Belediyesi Olimpiyatları, bu yıl da nefes kesen maçların ardından ödül töreniyle son buldu

Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kadıköy Belediyesi Olimpiyatları, oynanan futbol, masa tenisi, tavla, bocce, dart ve satranç müsabakalarının ardından 9 Ekim Çarşamba günü Kalamış Halı Saha’da gerçekleşen ödül töreniyle sona erdi. Etkinlikler kapsamında Kadıköy Belediyesi personeli mesai bitiminin ardından futbol, tenis, masa tenisi, tavla, dart ve bocce branşlarında gerçekleştirilen turnuvalara katıldı.

ŞAMPİYON YAPI KONTROL

Ekim ayının başında start alan olimpiyatlarda en yoğun ilgiyi 14 takımın katıldığı futbol gördü. Karşılaşmalarda “Mali Hizmetler, KASDAŞ, İmar Müdürlüğü, Merkez Garaj, Kültür, Temizlik Gece, Temizlik Gündüz, Yapı Kontrol, Bilgi İşlem, Destek Güvenlik, Zabıta, Sağlık, Destek Hizmetleri, Evlendirme” kozlarını paylaştı. Turnuva finali 9 Ekim Çarşamba günü Yapı Kontrol ve Spor Müdürlüğü arasında gerçekleşti. Futbol turnuvasının kazananı Yapı Kontrol Müdürlüğü oldu.

KALAMIŞ PARK’TA OLİMPİYAT HEYECANI

Olimpiyatlar kapsamında masa tenisi ve tavla turnuvası da gerçekleşti. 14 kişinin katıldığı masa tenisi karşılaşmalarında geçen senenin şampiyonu Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden Mesut Eren tekrar şampiyon olurken, Zabıta Müdürlüğü’nden Gökhan Ereli de yine ikinci oldu. Tavlayı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden Ozan Yardımcı kazandı. İkinci ise geçen senenin şampiyonu Fen İşleri Müdürlüğü’nden Emre Çakmak oldu.

DART, BOCCE VE SATRANÇ

Bu yıl oyunların içinde bocce, dart ve satranç oyunları da vardı. Kalamış Spor Merkezi’nde geçen müsabakaların sonucunda dartta Bilgi İşlem Müdürlüğü’nden Ergün Geçkin birinci, Zabıta Müdürlüğü’nden Gökhan Ereli ikinci oldu. Bocce de dartın ikincisi Gökhan Ereli ve takım arkadaşı Ramazan Hanoğlu birinci olurken, Emre Çakmak ve Ahmet Yıldırım ikilisi ikinci oldu. Satranç müsabakalarının sonucunda ise Zabıta Müdürlüğü’nden İsmail Şahin finalde Bilgi İşlem Müdürlüğü’nden Arda Ezer’i yenerek şampiyon oldu.