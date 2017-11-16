Ata’ya saygı için yüzdüler

Kadıköy Kaymakamlığı tarafından 10 Kasım Ata’ya Saygı Yüzme Yarışı düzenlendi

Ata’ya Saygı yüzme yarışları 9 Kasım Perşembe günü Kadıköy Belediyesi Acıbadem Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi’nde gerçekleşti. Yarışmayı izleyenler arasında Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Bahar Yalçın, Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Aslan, Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Zafer Batar, Kadıköy Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Baturalp Eliçevik yer aldı.

Yarışmada; 12 – 14 yaş grubunda, İstek Acıbadem Ortaokulundan Görkem Gülpınar 1’nci olurken, Çiftehavuzlar Ortaokulundan Fevzi Emir Koyuncu 2’nci, Çiftehavuzlar Ortaokulundan Efe Sözeri ise 3’ncü oldu

14-17 yaş grubunda ise, İstek Acıbadem Lisesinden Alperen Keskin 1’inci Temuçin Albay 2’nci Kadıköy Anadolu Lisesinden Yağız Efe Engin 3’ncü oldu

Yarışma, dereceye giren öğrencilere madalyalarının takdim edilmesiyle sona erdi.