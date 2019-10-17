Amatörler haftası yeşil sahada kutlandı

Kadıköy Amatör Kulüpler Birliği, “Amatör Spor Haftası” kapsamında Fikirtepe Dumlupınar Spor Kulübü’nün stadında etkinlik gerçekleştirdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yaştan insanın spor yapabileceği şekilde düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla ortaklaşa düzenlenen ‘Amatör Spor Haftası’ etkinlikleri Türkiye’nin dört bir tarafında kutlanırken, bu adreslerden biri de Kadıköy oldu.

Kadıköy Amatör Kulüpler Birliği tarafından 12 Ekim Cumartesi günü Fikirtepe Dumlupınar Spor Kulübü’nün sahasında gerçekleştirilen etkinlikte Bostancıspor ve Defnespor’da oynayan çocuklar arasında gösteri maçı yapıldı, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da Kadıköy’ün gelecekteki sporcularını izlemek için etkinliğe geldi. Amatör spor kulüplerinin problemlerini dinleyen Odabaşı, “desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.

“AMATÖR RUHU KORUYACAĞIZ”

Etkinlikte konuşan Başkan Odabaşı, “Amatörler Haftası kapsamında, Kadıköy Amatör Spor Kulüpleri Birliği'nin düzenlediği 2009-2010 yaş grupları arası turnuvada geleceğin sporcularını izledik. Spora karşı içimizdeki amatör ruhu hep koruyacağız.” dedi. Amatör branşların ve kulüplerin yaşadığı zorlukları dinlediğini söyleyen Odabaşı, “Desteğimizi her zaman sürdüreceğiz.” diye konuştu.

“İLGİDEN MEMNUNUZ”

Gazetemize konuşan Koşuyolu Spor Kulübü Başkanı ve Kadıköy Amatör Kulüpler Birliği Başkanı Taşkın Tuna, “Daha önce de saha, nakliye, maddiyat gibi problemlerimizden bahsediyorduk. Amatörler olarak şimdiye kadar hep kenarda kaldık. Son yıllarda Kadıköy Belediyemizin gösterdiği ilgiden dolayı çok memnunuz. Amatörler haftası etkinliklerine gelmeleri de bizi çok memnun etti. Böyle destekler sayesinde önümüzü daha iyi görüyor, her şeye daha iyi bakar duruma geliyoruz. Herkese teşekkürler.” diye konuştu.

TURNUVA DEVAM EDİYOR

Kadıköy Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün geçtiğimiz hafta “Amatör Spor Haftası” kapsamında gerçekleştirdiği etkinlikler de devam ediyor. Kadıköy’de bulunan Amatör basketbol kulüplerini kapsayan turnuvalarda kadın ve erkeklerde farklı yaş kategorilerine göre ödüller verilecek.