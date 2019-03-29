“Amatör liglerin sadece adı amatör”

İkinci Amatör Lig’de mücadeleye devam eden Feneryoluspor’un 25 yıllık başkanı İhsan Yadigar ile amatör futbolu konuştuk

27 yıllık tarihinde birçok başarıya imza atmış, bünyesinden yetişen bir çok aprocunun profesyonel kulüplerde yer bulabildiği Feneryolu Spor Kulübü altyapı liglerinde ve İkinci Amatör Lig’de mücadeleye devam ediyor. 12 transfer yaparak kadrosunu sezon başında yenileyen kulüp amatör ligin en iddialı takımlarının bulunduğu 14.grupta oynadığı 8 maçtan 2 galibiyet 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 7 puanla ligde 6. Durumda. Kulübün 25 yıllık başkanı İhsan Yadigar’a mikrofon uzattık; kulübü ve amatör ligleri konuştuk.

“27 YILLIK KULÜBÜN 25 YILLIK BAŞKANI”



Kendinizden ve kulüpten bahseder misiniz?

Ben İhsan Yadigar. 1961 yılında Feneryolu’nda doğdum. Halen Feneryolu’nda yaşamaktayım. Çeşitli spor dalları ile uğraşmış olup 1992 yılında mahallemizdeki eski spor adamlarının da desteğiyle Feneryolu Spor Kulübü’nü kurdum. 25 yıldır başkanlığını yaptığım kulübümden profesyonel kulüplere 11 sporcu verdim. Minik, yıldız, U14, U16, U19, A takım şampiyonlukları. İstanbul ve Türkiye şampiyonlukları yaşadık.

“SPORTİF BAŞARI İKİNCİ PLANDA”

Feneryolu Spor Kulübü olarak amaçlarınız neler

Bizim için sportif başarı ikinci planda kalıyor. Öncelikle mahallemizde yaşayan gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaşıp sporla rehabilite olması için uğraşıyoruz. Sonrasında amacımız genç yetenekleri keşfederek büyük kulüplere gidebilmelerini sağlamak. Sportif başarı ise en son planda kalıyor.

Kulübünüzde yetişerek profesyonel futbol kulüplerinde oynayan oyuncular oldu mu?

Olmaz olur mu? 11 sporcu verdik profesyonel kulüplere. Hatta hala kariyeri Şanlıurfaspor’da devam eden Emre Özkan , Erzurumspor ve Keçirören Gücü gibi takımlarda oynayan Sinan Morgil, Tokatspor’da kariyeri devam eden Azad Filiz kulübümüzde yetişmiş sporcular.

“PROJE TAKIMLAR SEBEBİYLE MAĞDUR OLUYORUZ”



Bu sene işler nasıl gidiyor?

2018-2019 yılında da üç ayrı kategoride liglere katılım sağladık. Bunlar U17, U14 VE İkinci Amatör Lig’de mücadele eden A takımımız. A takımımızda 12 önemli transfer yapmamıza rağmen İstanbul’un en güçlü grubunda en güçlü rakiplerle mücadele ediyoruz. Rakip takımların çoğu sponsor destekli proje takımları. Büyük paralar harcanmış. Süper Amatör ve Bölgesel Amatörden oyuncular oynatılmakta.

İkinci Amatör Lig’de bu denli paraların harcanması normal mi?

Zaten İkinci Amatör diye bir şey kalmamış. Yani amatörün sadece adı amatör. Ekonomik durumu çok iyi olan takımlar var. Mesela bizim grubumuzda bulunan Atlas Yıldız bir havayolu şirketinin kurduğu takım büyük paralar harcanarak bir takım kurulmuş ve lig yükseltilmek isteniyor. Bizim gibi kendi imkanlarıyla başarılar kazanmak isteyen kulüpler ise bu arada mağdur oluyor tabi.



Fenerbahçe’nin olduğu bir ilçede amatör spor kulübü olmak avantaj mı? Yoksa bir dezavantaj mı?

Avantaj da olabilirdi ama biz bu güne kadar hep dezavantajlı yönlerini gördük. Bu denli büyük bir kulüp olunca zamanında bütün spor alanları Fenerbahçe’ye ayrılmış. Dereağzında birçok sahaları bulunuyor fakat biz bunlardan faydalanamıyoruz. Fenerbahçe’nin bir futbolcusunun aylık kazandığı para Kadıköy’deki bütün amatör kulüplerin bütün harcamalarına yetecek bir para ama buna bile sahip değiliz şuan.



“EN BÜYÜK SIKINTIMIZ SAHA”

Kadıköy takımlarının diğer takımlara göre rekabet güçleri daha düşük. Bunun sebebi nedir?

Kadıköy’de en büyük sıkıntımız antrenman sahası ve resmi maçları yapacağımız bir sahanın olmaması. Bazı sorunlarımız Aykurt Nuhoğlu ile çözüme ulaştırıldı ancak çözüme hala kavuşmayan sorunlarımız var. İnşallah onları da gelecek yeni başkan ile çözüme kavuştururuz.

Sorunların çözümleri ile ilgili Kadıköy Amatör Kulüpler Birliği olarak bazı yapılabilir projelerimiz var. Bunlar Kadıköy’de yeni spor alanlarının yaratılması ile ilgili. Benim kulübümde 120 adet sporcu var. Her kulüpte 60 ila 150 arası sporcu var. Bu gençlerin spor alanlarına ihtiyacı var. O bakımdan yerel yönetimlerdin desteği şart.