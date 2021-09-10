3x3 Sokak Basketbolu Kadıköy’de

Kadıköy Kalamış sahili, Sokak Basketbolu Turnuvası’na ev sahipliği yapıyor. Turnuva 10-11 ve 12 Eylül’de!

Kadıköy Belediyesi'nin “Daha Çok Spor Daha Çok Kadıköy” sloganıyla düzenlediği spor etkinlikleri sürüyor. Bu etkinliklerden biri de Sokak Basketbolu Turnuvası. Turnuva 10-11 ve 12 Eylül’de Kadıköy Kalamış Atatürk Parkı'ndaki üç farklı sahada oynanacak. Maçlar, beş dakikalık iki devre üzerinden oynanacak ve devreler arasında ise iki dakikalık molalar verilecek. Takımlarda ise, üç as oyuncu ve bir yedek oyuncu bulundurulması gerekiyor.

10 Eylül'de Kalamış Atatürk Parkı'nda başlayan turnuvada, maçın süresi sonunda eşitlik olursa serbest atışlarla kazanan takım belirlenecek.

3 AS 1 YEDEK OYUNCU

3x3 olarak oynanacak karşılaşmalarda, takımlarda bulunan yedek oyuncunun oyuna girip çıkmasında ise herhangi bir sınırlama bulunmuyor. Turnuvada grup sistemi uygulanacak ve üç gün sonunda finalist takımlar ve dereceye giren takımlar belirlenecek.

FİNAL PAZAR GÜNÜ

Üç sürecek turnada finale çıkan takımlar 12 Eylül Pazar günü şampiyonluk mücadelesi için sahaya çıkacak. Turnuvada dereceye girmeyi başaran takımlardan şampiyon olana 3 bin TL, ikinci olana 2 bin TL ve turnuvada üçüncü olmayı başaran takıma ise bin TL para ödülü verilecek.

Kadıköy Belediyesi'nin “Daha Çok Spor Daha Çok Kadıköy” sloganıyla düzenlediği spor etkinlikleri Eylül ayı boyunca devam edecek.

Eylül programında, 18 Eylül'de 21K – 10K koşusu ve 24 Eylül'de Plaj Futbolu yer alıyor.

KAYIT VE BİLGİ İÇİN

* Detaylı Bilgi için: www.kadikoy3x3.com

* Profesyonel Turnuva Kayıt için: tvfbeach.com

* Halk Turnuvası Kayıt için: www.alivex.com