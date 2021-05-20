19 Mayıs Masa Tenisi Turnuvası sona erdi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Kadıköy Kalamış Atatürk Parkı’nda düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası’nın kazananları belli oldu.

Kadıköy Kalamış Atatürk Parkı, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” kutlamaları kapsamında, Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen masa tenisi turnuvasına ev sahipliği yaptı. Toplam 185 masa tenisi meraklısının katıldığı turnuvada rakiplerin heyecanlı çekişmesi eğlenceli görüntülere sahne oldu. Turnuvada birinci ve ikincilerin ödüllerini Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Orhun Güngördü, üçüncülere ise Table Tennis Organizations (TTO) kurucusu ve sorumlusu Bora Gürbüz verdi.

Yarışmacılar, 3 ayrı yaş kategorisinin bulunduğu turnuvada kendi aralarında kıyasıya mücadele etti. Yarışmada, 12 – 25 yaş kategorisinde Tuana Aksoy birinci, Berkan Özkan ikinci ve Şerif Yörük üçüncü oldu. 26 – 39 ise yaş kategorisinde Yavuz Alageyik birinci, Elif Büşra Polat ikinci, Engin Demiryürek üçüncü olurken 40 yaş ve üstü kategorisinde Sadi Özkan birinci, Mustafa Necati Günay ikinci, Zihni Runay üçüncü oldu. Yarışmanın kazananlarına kupa ve madalyanın yanı sıra, her grubun birincilerine mini masa, ikincilerine profesyonel masa tenisi raketi ve üçüncülerine masa tenisi topu hediye edildi.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen turnuvaya masa tenisine gönül vermiş antrenörlerin bir araya gelerek kurduğu KBS Masa Tenisi - Table Tennis Organizations (TTO) da ödül ve raketleri temin ederek destekte bulundu.