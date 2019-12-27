10 yılda 37 kupa, sayısız başarı

Kurulduğu günden beri yurt dışı ve Türkiye’de sayısız başarılara imza atan Basketbolun Yıldızları Spor Kulübü çalışmalarına tam gaz devam ediyor

Geçen sayıda Dinamo Basket Spor Kulübü’nün hikâyesini sayfalarımıza taşımıştık. Bu sayıda ise Basketbolun Yıldızları Spor Kulübü’nü mercek altına alıyoruz. Basketbolun Yıldızları Spor Kulübü, Caddebostan’da 2010 yılında sporcuların ve ailelerin destekleriyle kurulan bir kulüp. Kulüp Başkanı Mustafa Damla, kulübün bir aile kulübü olduğunu söylüyor.

Antrenman salonu Ataşehir’de olan kulüp çalışmalarını Ali Fuat Cebesoy İlkokulu’nda sürdürüyor ve 10 yıldır basketbol alanında milli takımlara oyuncu yetiştiriyor. Kulübün amacı ise gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak durmasını sağlayarak topluma sağlıklı ve mutlu bireyler kazandırmak.

Kulüpte sadece basketbol eğitimi veriliyor. Kulüp Başkanı Mustafa Damla, mesleğinde 30 yılını doldurmuş antrenörlerle, kariyerinde başarılı sporcuların yetiştirildiğini, antrenörlerin tecrübelerinin eğitime doğrudan yansıtıldığını vurguluyor.

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun alt liglerinde, özel turnuvalarda ve yurt dışı müsabakalarında mücadele eden kulüpte 06/09 yaş arası spor okulu ve 10/18 yaş kız ve erkek takımları bulunuyor. 60 lisanslı, 28 amatör sporcuyu bünyesinde bulunduran kulüp tüm yaş gruplarından sporcunun hem eğitimlerini devam ettiriyor hem de maçlarda mücadele etmesini sağlıyor.

“KATILIM BEDELLERİ ÇOK YÜKSEK”

Kulüp Başkanı Mustafa Damla, genç kadınların spor yapmasına özel olarak destek olduklarını belirtirken şunları ekliyor: “2011 yılında ilk kız takımımızı kurmuştuk. 2015/2016 sezonunda ise tamamı kendi spor okullarımızdan sporcular ile Türkiye Kadınlar Bölgesel Ligi’nde mücadele eder hale geldik. Kızlarda planlı ve programlı çalışma sonucu başarı daha kolay yakalanıyor. Örneğin, temel eğitimini kulübümüzden almış, daha sonra Fenerbahçe ile sözleşme imzalamış Duygu Özen bizim kulübümüzden çıkmıştır.”

Amatör kulüplerin en büyük sorununun antrenman yapacak salon bulunamaması olduğunu belirterek kira bedellerinin çok yüksek olduğunu söyleyen Damla, “Bedeller çok yüksek olmasına rağmen özellikle bağışlarla ayakta duran birçok kulüp bu durumdan olumsuz etkileniyor. 300’e yakın basketbol kulübünün olduğu İstanbul’da var olan kapalı spor salonları maalesef talebe karşılık gelmiyor, yetmiyor. Spor etkinliklerini yapan okul kulüplerinin sayısı da fazla, bunun yanında özel ve dernek kulüpleri salon sıkıntısı yaşamaya devam ediyor” diyor.

Diğer büyük sıkıntının liglere katılım bedellerinin yüksekliği olduğunu vurgulayan Damla, İstanbul’un Anadolu illerine göre fiyat olarak çok yukarıda olduğunu belirtti.

KULÜBÜN BAŞARILARI

Basketbolun Yıldızları, tüm yaş gruplarında aktif şekilde çalışmaya devam ediyor ve katılım sağladığı her kategoride derecelere giren bir takım olmayı başardı.

Kulübün yakın zamandaki başarılarından bazıları: 2016 Barcelona’da düzenlenen kadın basketbol turnuvasında final oynamak, erkeklerde birincilik, 2017’de İtalya’daki turnuvada erkeklerde 5 maçın hepsini kazanarak birincilik, 2019’da Barcelona’da düzenlenen basketbol turnuvasında 17 ve 10 yaş altı erkeklerde birincilik.

Kulüp yurt dışında önemli başarılar elde ederken, Türkiye’de de başarılı kulüplerin arasına ismini yazdırmış halde. İstanbul liglerinde ve özel turnuvalarda dereceler ve sayısız şampiyonluklar kazanan kulübün müzesinde 37 kupa ve madalya bulunuyor.