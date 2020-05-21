Yeni salgın endişesi: Kawasaki

Korona virüsü bitmeden yeni bir salgın çeşidi gündemde. Özellikle çocuklarda yüksek ateşe yol açan Kawasaki hastalığını araştırdık

Çin’de ortaya çıkan ve Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkede etkisini sürdüren korona virüsüyle mücadele tüm hızıyla sürüyor. Başta İngiltere olmak üzere İtalya, İspanya, Fransa ve Belçika’da görülen ve korona virüsüne yakalanan çocuklarda yoğun bakım riski taşıyan gizemli ateşli bir hastalık daha tespit edildi. “Kawasaki” adı verilen bu hastalık bağışıklık sistemini de büyük ölçüde etkiliyor. İngiltere'de doktorlar, söz konusu hastalıkla ilgili yaptıkları araştırmalar neticesinde bu hastalığa yakalanan çocuklarda belli kan değerlerinin yüksek çıktığını vurguluyor. Biz de Gazete Kadıköy olarak yeniden ortaya çıkan bu hastalık hakkında, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Hüseyin Tapik ile görüştük.

“VERİLER YETERLİ DEĞİL”

Kawasaki hastalığının korona virüsüyle ilişkisini değerlendiren Hüseyin Tapik, “Bu hastalık ilk olarak 1967’de Dr. Tomisaku Kawasaki tarafından tespit edilmiştir. Özellikle beş yaş altı çocuklarda üç günden uzun süren ateş, dilde çilek manzarası, boğaz ağrısı ve boyunda lenf bezlerin şişmesi, gözlerde kızarıklık ile kendini gösteriyor. Kawasaki hastalığı belirtileri olan kişilerde Covid-19 testi de pozitif çıkabiliyor. Bu durum iki hastalık arasındaki ilişkiyi ve riskleri araştırma mecburiyetini beraberinde getirdi. Ancak vaka sayısı ve veriler henüz yeterli olmadığı için kesin bir şey söyleyemiyoruz. Bu sebeple yeni durumu Kawasaki’ye benzer hastalık olarak tanımlanmaktadır. Vakalar tespit edildikçe daha net bilgilere ulaşacağız. Hastalığın en önemli komplikasyonu kalp damarlarında tıkanıklığa, dolayısıyla ani ölümlere sebep olmasıdır. Oysa tanı erken konulursa tedavisi çok kolaydır.” şeklinde konuştu.

“HENÜZ ÜLKEMİZDE YOK”

Tapik şunları söyledi: “Yurt içi ve yurt dışında yaptığım araştırmalar sonucu burada en önemli faktörün beslenme olduğunu belirtmek isterim. Köylerin boşaldığını, atalık tohumlarımızın kaybolduğunu, paketli gıdaların sağlığımızı tehdit ettiğini söyleyebilirim. Çocuklarımızı her türlü hastalıktan uzak tutmanın yolu kuvvetli bir bağışıklık sistemine sahip olmamızdan geçer. Tabii ki sosyal izolasyon ve ruh sağlığı da çok önemlidir. Çocuklarımızdaki Covid-19 istatistik bilgileri yeterli değildir. Çünkü hastalık çoğu zaman bulgu vermediği için testler de fazla yapılamıyor. Kawasaki hastalığı çocuklarda tehdit oluşturabilir. Ancak asıl tehdit tanı ve tedavide geç kalmaktır. Bunun için biz hekimler ve aileler yukarıdaki bulguları taşıyan çocuklarda hemen bu hastalığı akla getirip, tedavisine başlamalıyız. Bu yeni belirlenen hastalık henüz ülkemizde yok fakat her zaman dikkatli davranmalıyız. Bu yeni hastalığın salgına dönüşme ihtimali biraz zor.”

“SALGINLAR TARİH BOYU VARDI”

Uzman Doktor Hüseyin Tapik salgınların tarih boyu her zaman olduğunu belirterek, “Bu salgınlardan korunmanın en kolay yolu temiz çevre, düzenli uyku, ruh sağlığı ve sağlıklı beslenmedir. Korona virüsü acaba bize neyi anlatmak istiyor? Öncelikle bunu anlamak çok önemli. Doğumdan önce küçücük anne rahmine sığan, ölünce de iki metrelik toprağa sığabilen, ancak Covid-19’dan önce dünyaya bile sığamayan, çevreyi bu kadar hor kullanan insanoğlunun bunu anlaması gerekir.” dedi.